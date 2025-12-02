Najvyšší poplach v Japonsku: USA posilňujú leteckú základňu! Prípravy na raketový útok Číny

TOKIO - Na americkej leteckej základni Kadena na Okinawe prebiehajú rozsiahle cvičenia aj stavebné úpravy, ktorých cieľom je pripraviť zariadenie na možný čínsky úder. Základňa leží nebezpečne blízko Taiwanu.
Kadena – kľúčový americký bod v Indopacifiku
Letecká základňa Kadena na japonskej Okinawe patrí medzi najdôležitejšie oporné body USA v celom indo-pacifickom regióne. Od Taiwanu ju delí približne 600 kilometrov a funguje ako uzol pre americké bojové lietadlá, námorné drony aj ďalšie operačné kapacity. Ako pripomína Newsweek, jej poloha robí z Kadeny strategický bod, ale zároveň aj potenciálne veľmi zraniteľný cieľ.
Ak by Peking pristúpil k invázii Taiwanu a USA by ostrov bránili, práve Kadena by bola jedným z prvých miest, na ktoré by mohol dopadnúť čínsky raketový útok.
Tisíce rakiet v čínskom arzenáli
Podľa údajov Pentagónu disponuje Čína viac ako 2 000 balistickými raketami s dosahom na celé Japonsko. Základňa je síce chránená systémom Patriot PAC-3, no americká armáda počíta s tým, že takýto štít by pri masívnom útoku nemusel stačiť.
Napätie v regióne sa pritom len stupňuje. Nedávno americký prezident Donald Trump varoval japonskú premiérku Sanae Takaichi, aby postupovala voči Číne obozretne, keďže vzťahy medzi Pekingom a Tokiom sú momentálne mimoriadne napäté.
Nácvik rýchlych opráv dráh: čo robiť po zásahu
Začiatkom novembra uskutočnilo americké letectvo na Kadene rozsiahle cvičenie, počas ktorého vojenskí inžinieri simulovali opravy štartovacej a pristávacej dráhy po raketovom útoku. Cieľom bolo, aby bola základňa schopná pokračovať v operáciách aj po vážnom poškodení infraštruktúry.
Podľa Newsweeku sa počas nácviku zasypávali krátery, odstraňovali trosky a obnovoval povrch dráhy. „Pri obnove letiska sa ráta každá sekunda,“ vysvetlil účastník cvičenia Seth Callahan.
Modernizácia pre dlhodobú odolnosť
Popri cvičeniach prebiehajú na Kadene aj rozsiahle stavebné úpravy. Americké letectvo posilňuje nosné časti dráhy a modernizuje kritickú infraštruktúru tak, aby bola odolnejšia voči opakovaným nárazom či seizmickým účinkom.
„Chceme, aby bola dráha pevná, rovná a pripravená na akúkoľvek misiu,“ uviedol Master Sergeant Brock Butshke, ktorý práce vedie. Podľa Newsweeku majú nové úpravy znížiť budúce náklady na opravy aj riziko výpadkov prevádzky.
Napätie v Taiwanskom prielive rastie
USA pokračujú vo svojich prípravách na Kadene v čase, keď sa vzťahy medzi Pekingom a Taiwanom ďalej vyostrujú. Ostáva nejasné, či Washington na základňu vyšle aj ďalšie jednotky alebo posilní letecké kapacity. Jasné však je, že Spojené štáty berú možnosť čínskeho útoku na Taiwan vážne – a Kadena je jedným z bodov, kde to vidno najviac.