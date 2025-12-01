Škandál v Británii: Dve sexi čínske agentky sa snažili skontaktovať s politikmi! Ruska prezradila, ako to funguje

LONDÝN - Na LinkedIne sa nedávno objavili profily dvoch atraktívnych čínskych žien, ktoré pôsobili ako nenápadné recruiterky a dokázali osloviť britských politikov aj odborníkov. Bývalá ruská sexi špiónka otvorene opísala, ako sa podobné techniky využívajú na získavanie informácií.
Dve čínske „recruiterky“ vyvolali poplach
Britská bezpečnostná služba MI5 vydala v strede novembra mimoriadne varovanie po tom, čo odhalila dvojicu profilov na LinkedIne patriacich dvom atraktívnym čínskym ženám. Podľa vyšetrovania malo ísť o nástroje čínskej rozviedky, ktoré hľadali prístup k britským poslancom, analytikom a konzultantom. Ako píše The Guardian, profily vystupovali pod menami Amandu Čchiou a Shirley Šen.
Falošné náborové firmy a „nenápadné“ sondovanie
Obe ženy sa prezentovali ako recruiterky z Executive Search agentúr. MI5 uviedla, že ich cieľom bolo získavať vnútorné informácie o britskej politike. Robili to nenápadne – cez profesionálne oslovenia, ponuky spolupráce či pozvaním presunúť komunikáciu na šifrované platformy.
Po zistení prepojenia na čínske tajné služby boli obe stránky okamžite zmazané.
Britská vláda volá LinkedIn na zodpovednosť
Úrady začali rokovať so sociálnymi sieťami o tom, ako obmedziť aktivitu zahraničných agentov. Oslovení boli aj poslanci, ktorých pozval predseda Dolnej snemovne na špeciálne školenie kybernetickej bezpečnosti pod vedením GCHQ.
K podobným pokusom však podľa odborníkov dochádza neustále – stovky až tisíce kontaktovaní ročne mieria na akademikov, analytikov i ľudí pracujúcich s citlivou infraštruktúrou.
Cielené e-maily z Ázie: ďalší varovný signál
Podľa The Guardian nie sú výnimkou ani sofistikované e-mailové pokusy. Právnik Bryn Harris opísal tri rôzne kontakty od žien menom Lala Chen, Ailin Chen a Emily Emily.
Tvrdili, že pracujú pre veľké technologické firmy, chválili jeho prácu a žiadali presun komunikácie na WhatsApp. Analýza ukázala, že všetky odosielateľky boli z Ázie, hoci sa vydávali za Američanky.
Bývalá ruská agentka: Čína aj Rusko používajú flirt ako zbraň
S touto taktikou súhlasí aj bývalá ruská agentka Aliia Roza, ktorá opísala, ako ju v mladosti školili v KGB na „psychologickú manipuláciu cez flirt“.
„Rusko a Čína sú jediné krajiny, ktoré používajú osobné vzťahy na manipuláciu,“ povedala. Podľa nej zaláskovaní muži prezradia aj nemožné. Na Západe by takáto metóda bola porušením ľudských práv, preto ju spravodajské služby nepoužívajú.
Roza priznáva, že úloha „zvodkyne“ bola jednoduchá: „Keď pochopíte psychológiu, dokážete manipulovať takmer každého.“
Varovanie pre britských politikov aj akademikov
MI5 preto vyzvala všetkých, ktorí pracujú s citlivými informáciami, aby si preverovali nové kontaktovania na LinkedIne. Aj „atraktívne náborárky“ môžu byť iba fasádou pre zahraničnú spravodajskú operáciu.