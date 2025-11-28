Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Páchateľ atentátu na Jána Pavla II. sa chce v Turecku stretnúť s pápežom Levom

ANKARA - Turecký atentátnik Mehmet Ali Agca, ktorý 13. mája 1981 vo Vatikáne postrelil a vážne zranil pápeža Jána Pavla II., pricestoval do mesta Iznik, kde sa v týchto dňoch konajú podujatia pripomínajúce 1700. výročie Prvého nicejského koncilu. Tureckým médiám Agca povedal, že sa chce stretnúť s pápežom Levom XIV., ktorý vo štvrtok zavítal do Turecka v rámci svojej prvej apoštolskej cesty.

Odpykal si 19 rokov väzenia

Agentúra AFP vo svojej správe s odvolaním sa na nemenovaného tureckého predstaviteľa uviedla, že Agca pricestoval do Izniku „na vlastnú päsť“ a žiadne jeho stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi nie je plánované. Agca si v Taliansku za pokus o atentát na Jána Pavla II. odpykal 19 rokov väzenia. Po deportácii do Turecka si následne odsedel desať rokov za vraždu šéfredaktora denníka.

V minulosti sa chcel Agca stretnúť aj s Levovým predchodcom v úrade - pápežom Františkom. Mal v pláne tak urobiť v novembri 2014, keď bol František na návšteve v Turecku. Agca, ktorý bol členom tureckej ultrapravicovej organizácie Siví vlci, zasiahol Jána Pavla II. niekoľkými výstrelmi počas audiencie na Námestí svätého Petra v Ríme. Pápež, ktorý zomrel v roku 2005, navštívil Agcu v roku 1983 v rímskom väzení Rebibbia a odpustil mu.

