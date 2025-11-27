Maďarský minister letel napokon namiesto vojenského lietadla súkromným

BUDAPEŠŤ - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok priletel do Banja Luky súkromným lietadlom po tom, čo v stredu minister obrany Bosny a Hercegoviny (BaH) Zukan Helez odmietol na uvedenom letisku povoliť pristátie dopravnému lietadlu maďarských ozbrojených síl na palube so Szijjártóom. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Podľa televízie RTRS šéf maďarskej diplomacie s delegáciou priletel napokon súkromným lietadlom Cessna C-650 Citation VI. Minister obrany BaH svoj krok na Facebooku zdôvodnil tým, že maďarský premiér Viktor Orbán a jeho vláda už roky otvorene podporujú bývalého prezidenta Republiky srbskej Milorada Dodika v jeho konaní, ktoré podkopáva zvrchovanosť, územnú celistvosť a jednotu BaH.
Maďarská strana podľa Heleza neposkytla žiadne jasné vysvetlenie, prečo minister zahraničných vecí letel do Banja Luky vojenským lietadlom. Szijjártó v stredu rokoval v Belehrade, odkiaľ mal preletieť do Banja Luky, kde mu vo štvrtok majú odovzdať na miestnej univerzite čestný doktorát.
Cesta bola krátka
Podľa letových údajov bola Szijjártóova cesta v stredu na Balkán krátka. Po odlete o 08.00 h sa lietadlo maďarských ozbrojených síl typu Airbus A319-100 s kapacitou 140 cestujúcich, ktoré v minulosti patrilo leteckej spoločnosti Air Berlin, vrátilo do Budapešti v ten istý deň o 15.00 h, konštatoval server 24.hu.
Szijjártó v stredu v Belehrade po schôdzke so srbskou ministerkou energetiky Dubravkou Dedovičovou vyhlásil, že Srbsko sa môže spoľahnúť na Maďarsko v zabezpečení dodávok energií a ropná spoločnosť MOL v decembri 2,5-násobne zvýši prepravu ropy a ropných produktov do Srbska, čím pomôže susednej krajine v krízovej situácii.