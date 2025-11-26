Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin: Hrozí zaň doživotie

RÍM - Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom. Páchateľom hrozí doživotný trest odňatia slobody, informuje agentúra AFP.
Podľa vysvetľujúcej správy k návrhu zákona nový článok v trestnom zákonníku vytvára kategóriu zabitia „na základe charakteristík obete“. Talianske právo dosiaľ stanovovalo iba priťažujúce okolnosti v prípadoch, keď bol páchateľ s obeťou v manželskom zväzku alebo v príbuzenskom vzťahu. Nový článok stanovuje doživotný väzenský trest za činy, ktorých cieľom je spôsobiť smrť ženy z dôvodu „diskriminácie, nenávisti alebo násilia“ a ďalších dôvodov. Premiérka Giorgia Meloniová privítala utorkové hlasovanie a nové opatrenie označila za nástroj „na obranu slobody a dôstojnosti každej ženy“.
Za túto vládnu iniciatívu, ktorú senát schválil už v júli, hlasovalo 237 poslancov, nikto nebol proti. Hlasovanie sa uskutočnilo v utorok 25. novembra, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Vo svojej správe OSN uviedla, že v roku 2024 zomrelo rukou svojich partnerov alebo členov rodiny približne 50.000 žien a dievčat. Národný štatistický úrad Talianska tvrdí, že v 116 z 327 hlásených vrážd v krajine v minulom roku zahŕňalo ženy a deti. V 92,2 percentách prípadov boli vrahmi muži.