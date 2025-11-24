POZOR, veľká zmena v doprave u našich susedov! V TÝCHTO miestach zakážu vodičom prejazd

VIEDEŇ – V susednom Rakúsku pristupujú k veľkej zmene na ich cestách. Ak sa v chystáte do Tirolska, majte na pamäti, že počas víkendov a štátnych sviatkov tam počas zimy platia pravidlá, ktoré obmedzujú jazdu mimo hlavných ciest.
V praxi to znamená, že ak vodič nemá v danom regióne určený cieľ cesty, napríklad hotel alebo chalupu, nesmie zísť z diaľnice alebo hlavnej cesty na menšie miestne trasy.
Opatrenie má ochrániť malé obce pred príliš veľkou premávkou a pred tým, aby ich vodiči využívali ako obchádzkové trasy. Ako upozorňuje portál adac.de, obmedzenia v Tirolsku platia hlavne na trasách, ktoré vodiči často používajú ako obchádzky pri diaľnici Inntal (A12) a v okolí priesmyku Fernpass.
Platiť budú od 20. decembra až do 6. apríla 2026 od 7. hodiny do 19. hodiny počas víkendov a sviatkov a v oblasti Innsbrucku aj v piatok.
Okrem výjazdových závor sa v spomínaných regiónoch používajú aj semafory na reguláciu počtu prechádzajúcich vozidiel. V dňoch s vysokou dopravnou záťažou je povolený prejazd iba určitého počtu vozidiel za hodinu.
Zákazy jazdy sa netýkajú turistov ani cestujúcich, ktorí sa už v oblasti nachádzajú. Tí, ktorí trávia dovolenku v uvedených regiónoch alebo navštevujú priateľov a príbuzných, môžu kedykoľvek používať trasy uzavreté pre odklonenú dopravu. V prípade kontroly to ale musíte vierohodne preukázať rakúskym úradom. Dobré je mať preto pri sebe potvrdenie rezervácie alebo presné údaje o vašej cieľovej destinácii.
Región Reutte a Nassereith (trasa Fernpass)
- L288 Pinswanger Straße, smer Pflach
- L69 Reuttener Straße, smer Pflach
- L288-0-A1 Výjazdová rampa z cesty Fernpass smerom na Wiesbichl
- Prejazd cez Nassereith, ak je cieľ v Nemecku
Región Kufstein (diaľnica Inntal)
- L211 Unterinntal Road, smer Kufstein
- L295 Buchberger Straße, smer Niederndorf
- Mestská cesta Endach/Kufstein
- Alte Erlerstraße, smer Niederndorf
- Veľká oblasť Innsbrucku a Brenneru
- L11 Völser Straße, výjazd Zirler Straße, cieľ Taliansko
- B177 Výjazd centrum mesta Zirl, cieľ Taliansko
- L13 Sellrainstraße, destinácia Taliansko
- L394 Axamer Straße, destinácia Taliansko
Mestské cesty Rothenbrunn a Fotscherstraße, destinácia Taliansko
- B171b Völs, kruhový objazd smerom na východ, cieľ Taliansko
- L306 Völs, kruhový objazd, destinácia Taliansko
- L11 Völser Straße, výjazd smerom na Afling, cieľ Taliansko
- B171a Tiroler Straße, Hall in Tirol, destinácia Taliansko
- L283 Ampasser Straße
- L9 Mittelgebirgsstraße/L32 Aldranser Straße, cieľ Taliansko
- L226 Natterer Straße/L227 Mutterer Straße, Destinácia Nemecko
- L38 Ellbögener Straße
- Mestská cesta Nösslach
Región Seefeld-Zirl
- Centrum mesta Scharnitz
- L14 Schanz – Leutasch
- L75 Boden-Straße
- L35 Buchener Straße, okrem áut s prívesmi
- Centrum mesta Seefeld
- Reith pri dedinskej ceste Seefeld
- Centrum mesta Zirl