Čech sa nemohol pozerať, ako chátra symbol Sarajeva: Sám ho začal obnovovať

Zatiaľ čo Sarajevo už roky odvracia zrak od svojho olympijského dedičstva, jeden Čech sa rozhodol pozdvihnúť ho z prachu. Mirko Tomášek sám vyrobil a nainštaloval informačné tabule pozdĺž sarajevskej bobovej dráhy, uviedla stanica N1.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Príšerný zážitok z McDonaldu: Dieťa (2) dostalo namiesto vody čistiaci prostriedok! Skončilo v nemocnici
Pamiatkári neveria vlastným OČIAM: Bizarný omyl a pobúrenie na Spiši, v chránenom územi začali ťahať asfalt!