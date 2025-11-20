Izraelská opozícia kritizuje Netanjahua! Ide o TÚTO dohodu medzi USA a Saudskou Arábiou

JERUZALEM - Izraelská opozícia kritizuje vládu premiéra Benjamina Netanjahua za dohodu medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou o predaji amerických stíhačiek F-35. Zozbierala tiež 40 podpisov na zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentu, informuje správa miestnych médií a tlačovej agentúry DPA.
Izraelské médiá označujú dohodu, uzavretú počas tohtotýždňovej návštevy saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána vo Washingtone, za vážnu porážku izraelskej obrany. Izrael je doteraz jedinou krajinou v regióne, ktorá vlastní stroje tohto typu. Zákon prijatý americkým Kongresom v roku 2008 pritom sľuboval pomôcť izraelskej vláde „zachovať jej kvalitatívnu vojenskú prevahu“.
Trump oznámil predaj stíhačiek F-35
Tesne pred návštevou saudskoarabského princa však americký prezident Donald Trump oznámil predaj stíhačiek F-35 a neskôr podpísal Strategickú obrannú dohodu medzi USA a Saudskou Arábiou. Rijád označil za „hlavného partnera mimo NATO“. Opozičná poslankyňa Efrat Raytenová obvinila Netanjahua zo straty kontroly nad bezpečnosťou Izraela. „Netanjahu sa zriekol vojenskej prevahy Izraela na Blízkom východe – prevahy, ktorú USA starostlivo udržiavali viac než päť desaťročí,“ vyhlásila.