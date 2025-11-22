Šéfka najväčšieho verejného domu v Európe odhaľuje zákulisie: Čo znamená pravidlo ôsmich sekúnd?

AMSTERDAM - Catherine De Noire vedie najväčší legálny verejný dom v Európe a popri tom robí doktorát z psychológie. V rozhovoroch pre zahraničné média vysvetlila, ako funguje jej práca, aký má „bordel“ režim a prečo je bezpečnosť pracovníčok absolútnou prioritou. Spomenula aj systém rýchleho zásahu — takzvané pravidlo ôsmich sekúnd.
Catherine pracuje vo verejnom dome v Holandsku takmer desať rokov. Popri nočných službách pokračuje v doktorandskom štúdiu psychológie a časť svojho života zverejňuje aj na sociálnych sieťach, kde má státisíce sledujúcich. Tvrdí, že ženy v podniku nie sú jej zamestnankyne, ale samostatné sexuálne pracovníčky, ktoré si určujú podmienky samy. „Nepracujú výhradne pre nás a neurčujeme im, čo musia urobiť a za koľko,“ povedala pre denník People.
K práci v legálnom „bordeli“ ju pritom priviedlo práve štúdium psychológie – inšpiroval ju príbeh psychológa, ktorý pomáhal chrániť pracovníčky vo verejnom dome. Dnes tvrdí, že jej cieľom nie je len zarábať, ale aj dokazovať, že aj v sexbiznise môžu existovať jasné pravidlá, ktoré dávajú ženám viac kontroly a bezpečia.
Pozornosť vzbudilo najmä jej vysvetlenie takzvaného pravidla ôsmich sekúnd, o ktorom hovorila pre The New York Post. Každá izba vo verejnom dome má núdzové tlačidlo (panic button). Od jeho stlačenia má ochranka presne osem sekúnd na to, aby bola na mieste. Na tento časový limit pravidelne trénujú – ochrankári nacvičujú najrýchlejšie trasy k jednotlivým izbám aj spôsob, ako sa čo najskôr dostať dnu.
Podľa nej sa alarm spúšťa len raz až dvakrát do mesiaca. Najčastejšie vtedy, keď vyprší dohodnutý čas a zákazník odmieta odísť, alebo zaspí tak hlboko, že ho pracovníčka nedokáže zobudiť. Vážne útoky sú podľa Catherine skôr výnimkou a za deväť rokov vraj nezažila extrémny prípad agresie.