Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Cudzinec našiel na bankomate peňaženku plnú hotovosti: Poctivosť stále existuje, odkazuje polícia

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

PLZEŇ - Nečakaný príbeh s dobrým koncom sa odohral v centre Plzne. Cudzinec, ktorý sotva hovoril po česky, našiel na bankomate peňaženku plnú hotovosti. Namiesto toho, aby si nechal balík peňazí, okamžite zamieril na mestskú políciu. Majiteľ, 68-ročný muž, si svoju stratenú peňaženku napokon prevzal aj s celým obsahom.

V utorok dopoludnia prišiel na stanicu mestskej polície v Plzni muž, ktorý chcel odovzdať nález. Hovoril lámanou češtinou a strážnikom vysvetlil, že okolo deviatej ráno našiel peňaženku položenú priamo na bankomate. Vnútri bolo nielen niekoľko dokladov, ale aj poriadny balík – 20-tisíc českých korún v bankovkách.

Strážnici peňaženku skontrolovali a z dokladov sa im podarilo nájsť kontakt na pravdepodobného majiteľa. O niečo neskôr sa na služobni zjavil 68-ročný muž, ktorý presne opísal, ako k strate došlo Pri výbere hotovosti si peňaženku odložil na bankomat, ponáhľal sa a zabudol ju tam.

Popis peňaženky, výška hotovosti aj číslo platobnej karty – všetko sa zhodovalo. Nebolo preto pochýb o tom, že ide o skutočného majiteľa. Peňaženku mu okamžite vrátili. Muž si všetko skontroloval a s obrovskou úľavou zistil, že nechýba ani jedna koruna.

 
 

Polícia príbeh zverejnila na sociálnej sieti s odkazom, že poctivosť stále existuje a rozhodne nie je prázdnym slovom. Nálezcovi poďakovali za jeho čestný prístup, ktorý by mohol byť vzorom pre mnohých.

Viac o téme: PeňaženkaNález
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Stovky ľudí navštívilo Vianočný charitatívny bazár
Stovky ľudí navštívilo Vianočný charitatívny bazár
Správy
Majstrovstvá sveta v tancoch na vozíku 2025
Majstrovstvá sveta v tancoch na vozíku 2025
Správy
Balafón a kolintang - unikátne drevené xylofóny rôznych dĺžok
Balafón a kolintang - unikátne drevené xylofóny rôznych dĺžok
Cestovanie

Domáce správy

Zrušenie Úradu na ochranu
Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov má byť podľa Grendela politickou pomstou Hlasu-SD
Domáce
Sekunda, ktorá všetko zmenila:
Sekunda, ktorá všetko zmenila: Svedkovia prehovorili o tragickom páde mladého muža (†20)
Domáce
Meškania vlakov v posledných
Meškania vlakov v posledných dňoch spôsobujú výluky a nepriaznivé počasie: ZSSK očakáva stabilizáciu
Domáce
PRUDKÝ ZVRAT Rúti sa na nás nepríjemná vlna. Varujú pred silným LEJAKOM aj poľadovicou: MAPY VÝSTRAH
PRUDKÝ ZVRAT Rúti sa na nás nepríjemná vlna. Varujú pred silným LEJAKOM aj poľadovicou: MAPY VÝSTRAH
Banská Bystrica

Zahraničné

Nervozita pred rokovaniami v
Nervozita pred rokovaniami v Ženeve: Trump obvinil Ukrajinu z nevďačnosti, skritizoval aj Európu
Zahraničné
Cudzinec našiel na bankomate
Cudzinec našiel na bankomate peňaženku plnú hotovosti: Poctivosť stále existuje, odkazuje polícia
Zahraničné
Izrael útočí na Bejrút:
Izrael útočí na Bejrút: Netanjahu sľubuje zabrániť preskupeniu Hamasu a Hizballáhu
Zahraničné
V Budapešti objavili nedotknutý
V Budapešti objavili nedotknutý rímsky sarkofág: Odhaľuje tajomstvá antického sveta
dromedar.sk

Prominenti

Václav Noid Bárta a
Na Luciu Bílú nedokáže zabudnúť! Zlatý slávik Václav Noid Bárta: Verejné vyznanie svojej EX
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Beyoncé na F1 všetkých
Beyoncé na F1 všetkých odrovnala: Prsia v hlavnej úlohe!
Zahraniční prominenti
Skúška muzikálu Rómeo a
Večerný rituál herca Tomáša Sitkeya: Keď nestíham, chodím hulákať... to musí byť zaujímavé
Domáci prominenti
Karlos Vémola s manželkou
KRÍZA v manželstve Vémolovcov?! Lela zahmlieva detaily o poslednej dovolenke s Karlosom
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ženy si natierajú tvár
Nový ŠIALENÝ trend na TikToku: Ženy si natierajú tvár MENŠTRUAČNOU krvou! Čo na to dermatológovia?
Zaujímavosti
Najzákernejší potok na svete:
Najzákernejší potok na svete: Vyzerá nevinne, no ukrýva smrť
dromedar.sk
FOTO MATEMATICKÁ úloha zo školy
MATEMATICKÁ úloha zo školy vyvolala búrlivú diskusiu: Riešenie je PREKVAPIVO JEDNODUCHÉ alebo ani nie?
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Pozrite, čo urobila
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!

Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Koláče a torty

Šport

HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 22. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 22. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Max Verstappen naďalej živí nádej na piaty titul: Norrisa a Piastriho diskvalifikovali!
Max Verstappen naďalej živí nádej na piaty titul: Norrisa a Piastriho diskvalifikovali!
Formula 1
Shiffrinová potvrdila rolu top favoritky aj v druhom kole: Druhá skončila Albánka len o sekundu
Shiffrinová potvrdila rolu top favoritky aj v druhom kole: Druhá skončila Albánka len o sekundu
Lyžovanie
Špičková svetová forma: Greif chytil penaltu a zabránil prehre Lyonu
Špičková svetová forma: Greif chytil penaltu a zabránil prehre Lyonu
Ligue 1

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Bezpečnosť
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Armádne technológie
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Veda a výskum
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Veda a výskum

Bývanie

Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026

Pre kutilov

Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Našla som si milenca: Po čase odo mňa chcel jednu vec, ktorú som mu nemohla splniť, takto to dopadlo
Láska a sex
Našla som si milenca: Po čase odo mňa chcel jednu vec, ktorú som mu nemohla splniť, takto to dopadlo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nervozita pred rokovaniami v
Zahraničné
Nervozita pred rokovaniami v Ženeve: Trump obvinil Ukrajinu z nevďačnosti, skritizoval aj Európu
Cudzinec našiel na bankomate
Zahraničné
Cudzinec našiel na bankomate peňaženku plnú hotovosti: Poctivosť stále existuje, odkazuje polícia
Sekunda, ktorá všetko zmenila:
Domáce
Sekunda, ktorá všetko zmenila: Svedkovia prehovorili o tragickom páde mladého muža (†20)
Turisti, pozor! Vo Vysokých
Domáce
Turisti, pozor! Vo Vysokých Tatrách zatvárajú známe chaty: Polievku, čaj ani úkryt tentoraz nečakajte

Ďalšie zo Zoznamu