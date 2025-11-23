Cudzinec našiel na bankomate peňaženku plnú hotovosti: Poctivosť stále existuje, odkazuje polícia

PLZEŇ - Nečakaný príbeh s dobrým koncom sa odohral v centre Plzne. Cudzinec, ktorý sotva hovoril po česky, našiel na bankomate peňaženku plnú hotovosti. Namiesto toho, aby si nechal balík peňazí, okamžite zamieril na mestskú políciu. Majiteľ, 68-ročný muž, si svoju stratenú peňaženku napokon prevzal aj s celým obsahom.
V utorok dopoludnia prišiel na stanicu mestskej polície v Plzni muž, ktorý chcel odovzdať nález. Hovoril lámanou češtinou a strážnikom vysvetlil, že okolo deviatej ráno našiel peňaženku položenú priamo na bankomate. Vnútri bolo nielen niekoľko dokladov, ale aj poriadny balík – 20-tisíc českých korún v bankovkách.
Strážnici peňaženku skontrolovali a z dokladov sa im podarilo nájsť kontakt na pravdepodobného majiteľa. O niečo neskôr sa na služobni zjavil 68-ročný muž, ktorý presne opísal, ako k strate došlo Pri výbere hotovosti si peňaženku odložil na bankomat, ponáhľal sa a zabudol ju tam.
Popis peňaženky, výška hotovosti aj číslo platobnej karty – všetko sa zhodovalo. Nebolo preto pochýb o tom, že ide o skutočného majiteľa. Peňaženku mu okamžite vrátili. Muž si všetko skontroloval a s obrovskou úľavou zistil, že nechýba ani jedna koruna.
Polícia príbeh zverejnila na sociálnej sieti s odkazom, že poctivosť stále existuje a rozhodne nie je prázdnym slovom. Nálezcovi poďakovali za jeho čestný prístup, ktorý by mohol byť vzorom pre mnohých.