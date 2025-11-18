Európa odmieta byť technologickým vazalom Spojených štátov a Číny, uviedol Macron

BERLÍN - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol v utorok, že Európa nemá záujem byť „vazalom“ závislým od amerických a čínskych technologických spoločností. Vyzval na uprednostňovanie európskych firiem v tomto sektore, informuje o tom agentúra AFP.
Európa odmieta byť závislá
„Európa nechce byť klientom veľkých podnikateľov alebo veľkých riešení poskytovaných buď z USA alebo z Číny. Je zrejmé, že chceme navrhovať naše vlastné riešenia,“ povedal Macron na berlínskom summite s ústrednou témou „Digitálna suverenita Európy“. Zároveň zdôraznil, že tento postoj predstavuje „odmietnutie byť vazalom“.
Uprednostniť Európu v legislatíve
„Som pevne presvedčený, že uprednostňovanie Európy sa musí stať našou hlavnou zásadou, počnúc verejným obstarávaním,“ povedal Macron. „Pretože viete čo? Číňania majú čínsku exkluzivitu... a Američania majú veľmi silnú americkú preferenciu“ a pripomenul, že je potrebná zmena dôrazu v prístupe Európskej únie k legislatíve v tomto sektore. „V uplynulých rokoch sme uprednostňovali reguláciu našich domácich hráčov,“ povedal Macron. „Musíme inovovať pred tým, ako budeme regulovať,“ zdôraznil.
Francúzsky prezident vyzdvihol dôležitosť väčšej autonómie pre Európu v technologickom sektore. „Nemôžete venovať silu svojej ekonomiky ‚Magnificent Seven‘ (Veľkolepej sedmičke),“ povedal s odkazom na amerických technologických gigantov Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla. „Navyše, nemôžete delegovať celé fungovanie svojej demokracie na (Veľkolepú sedmičku)... to je neúnosné,“ dodal.