Riaditeľ WHO bije na poplach: Moderné nikotínové produkty ohrozujú deti a lákajú ich k závislosti

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok varovala, že elegantné jednorazové elektronické cigarety a nikotínové vrecká s príchuťou cukríkov sú zamerané na mladých ľudí a podnecujú novú vlnu závislosti od tabaku a nikotínu. Informuje o tom agentúra AFP.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na otvorení 11. globálnej konferencie zmluvných štátov Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (FCTC) odsúdil, že nové produkty priťahujú najmä deti. „Školy sú novou frontovou líniou vo vojne proti tabaku a nikotínu, kde (tabakové) spoločnosti aktívne verbujú generácie závislých,“ varoval. Správa WHO zverejnená minulý mesiac odhaduje, že celosvetovo používa elektronické cigarety takmer 15 miliónov tínedžerov.
Ocenil dramatický pokrok, ktorý sa v posledných desaťročiach dosiahol v boji proti fajčeniu ako smrteľnému zlozvyku. Podľa odhadov na choroby súvisiace s tabakom každoročne zomiera viac ako osem miliónov ľudí. Za posledných 20 rokov spotreba tabaku medzi mladými ľuďmi „celosvetovo klesla o tretinu“, povedal Tedros a dodal, že to podnietilo „výrobcov tabaku vyvíjať nové produkty na prilákanie nových zákazníkov“.
WHO odmieta marketing nových nikotínových produktov
WHO odmieta súčasný marketing nových nikotínových výrobkov, ktoré tabakový priemysel označuje ako bezpečnejšie alternatívy k tradičným tabakovým výrobkom a tiež ako pomôcky na odvykanie od fajčenia. „Neexistujú žiadne dôkazy o ich čistom prínose pre verejné zdravie a stále pribúdajú dôkazy o ich škodlivosti,“ povedal Tedros.
Nedávna správa WHO ukázala, že „v 63 krajinách, z ktorých sú k dispozícii údaje, je vaporizácia medzi dospievajúcimi v priemere deväťkrát rozšírenejšia ako medzi dospelými“. Tabakové firmy „motivuje jedna jediná vec, obrovské zisky pre ich akcionárov“, dodal. Tedros uviedol, že WHO vyzýva všetky krajiny, aby regulovali nikotínové vrecká, elektronické cigarety a zahrievaný tabak „aspoň rovnako prísne, ako konvenčné tabakové výrobky“. Privítal, že niekoľko krajín takéto produkty úplne zakázalo.