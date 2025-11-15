Libanon sa bude v OSN sťažovať na izraelský múr: Údajne presahuje modrú líniu

BEJRÚT - Libanon podá Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) sťažnosť na Izrael, ktorý stavia betónový múr na spoločnej hranici. Podľa úradu libanonského prezidenta presahuje cez tzv. modrú líniu. Tú vytvorila OSN a oddeľuje územie Libanonu od Izraela a ním okupovaných sýrskych Golanských výšin. Po skončení okupácie južného Libanonu sa za ňu v roku 2000 izraelské sily stiahli. Píše správa agentúry Reuters.
Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric v piatok upozornil, že Izrael múrom zablokoval 4000 metrov štvorcových libanonského územia, ktoré je teraz pre jeho obyvateľov nedostupné. Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) už požiadali o odstránenie múru.
Pokračujúca výstavba zo strany Izraela
Úrad libanonského prezidenta Džúzífa Awna uviedol, že pokračujúca výstavba zo strany Izraela je „porušením rezolúcie BR OSN č. 1701 a zásahom do suverenity a územnej celistvosti Libanonu“. Hovorca izraelskej armády odmietol, že by múr presahoval modrú líniu. „Múr je súčasťou širšieho plánu izraelských ozbrojených síl a jeho výstavba sa začala v roku 2022,“ uviedol. „Od začiatku vojny a v rámci ponaučení z nej armáda vykonáva viaceré opatrenia vrátane posilnenia fyzickej bariéry pozdĺž severnej hranice,“ vysvetlil.