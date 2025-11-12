Francúzsko vyšetruje incident s dronom, ktorý preletel nad vlakom vezúcim tanky

ŠTRASBURG - Francúzska polícia začala v stredu vyšetrovanie po tom, ako bol v jeho vzdušnom priestore nad policajnou stanicou a vlakom vezúcim tanky v severovýchodnej časti krajiny zaznamenaný neznámy dron, uviedol miestny policajný zdroj. Pôvod bezpilotného lietadla nebol identifikovaný, píše agentúra AFP.
Dron nad policajnou stanicou
Podľa policajného zdroja došlo k najnovšiemu spozorovaniu bezpilotného lietadla vo Francúzsku v utorok večer nad hlavnou policajnou stanicou v meste Mulhouse neďaleko nemeckých hraníc, pričom boli zaznamenané „minimálne dva okružné lety“.
Policajti, ktorí mali v tom čase službu, dron spozorovali približne o 23.00 h a pokúsili sa ho sledovať až k neďalekej železničnej stanici, do oblasti, ktorá nie je prístupná verejnosti. Príslušný strážnik nahlásil rovnaký incident.
Tanky na železničnej stanici
Na železničnej stanici boli v tom čase zaparkované tanky Leclerc, ktoré sa vrátili z vojenského cvičenia, uviedol nemenovaný vojenský zdroj. Polícia informovala, že miestne orgány neboli informované o prítomnosti konvoja prepravujúceho tanky. V pondelok bolo podľa úradov začaté vyšetrovanie v reakcii na iný incident s dronom, ktorý preletel nad továrňou na výrobu strelného prachu v juhozápadnom meste Bergerac.
Na konci septembra boli bezpilotné lietadlá tiež zaznamenané nad vojenskou základňou v severovýchodnom Francúzsku, kde ukrajinskí vojaci absolvovali výcvik. V posledných mesiacoch hlásili obdobné incidenty s dronmi viaceré európske metropoly. V mnohých prípadoch išlo predovšetkým o výskyt týchto zariadení nad citlivými vojenskými a priemyselnými objektami vrátane letísk, čo často viedlo aj k ich dočasnému uzatvoreniu.