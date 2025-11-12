DESIVÉ zábery z Číny: Obrovský most PADOL k zemi! Stavba vydržala len pár MESIACOV

MAERKANG – V západnej časti Číny, pri prechode na historické územie náhornej plošiny, sa zrútil obrovský most. Po mohutnej konštrukcii zostal len prach a sutiny. Najhoršie na tom je, že dlho očakávanú stavbu otvorili pre verejnosť len začiatkom tohto roka.
Po sociálnych sieťach sa šíri video pádu mohutného mosta, ktorý spájal Čínu s tibetskou náhornou plošinou. Stavba bola pritom dokončená len začiatkom tohto roku. Most Hongqi v provincii S'-čchuan sa tiahol ponad rieku a bol súčasťou frekventovanej diaľnice.
Ako informuje CNA, k pádu došlo v utorok 11. novembra po zosuve pôdy. Desivé video z incidentu zobrazuje, ako zosuv pôdy narúša statiku, konštrukcia praská a celá stavba sa napokon zrúti. Veľká časť sutín skončila v rieke, ponad ktorú most postavili. Tento architektonický skvost meral 2 a pol kilometra.
Včasné varovanie
Len akoby zázrakom neboli z miesta hlásené žiadne obete ani zranení. Veľkým spôsobom sa na tom podpísali bezpečnostné opatrenia. Mieste úrady v Maerkangu už dlhšiu dobu hlásili problémy, pričom v pondelok 10. novembra v popoludňajších hodinách úplne uzavreli dopravu na moste v oboch smeroch. Spravili tak po tom, ako na neďalekých cestách a svahoch vznikali v dôsledku zosuvy pôdy praskliny.
Deň na to sa mali podmienky ešte zhoršiť a stavba napokon nevydržala. Štátne orgány sa ešte nevyjadrili, ako dlho potrvá znovuotvorenie diaľničného úseku, píše China Daily. Most Hongqi bol postavený s cieľom rýchlejšieho a jednoduchšieho spojenia medzi mesto Sichuan a historickým územím Tibetu.
Newsweek informuje, že hoci zatiaľ nie sú objasnené žiadne priame dôkazy o stavebných chybách, k incidentu došlo len niekoľko mesiacov po poruche na inom moste. V auguste sa počas stavebných prác a upínania lán zrútil most pre vlaky v provincii Čching-chaj. N amieste zahynulo 12 robotníkov a ďalší štyria sú stále nezvestní.