Na bielom koni tento rok neprišiel: KVÍZ o svätom Martinovi a legendách, ktoré prežili stáročia!

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA – Prichádza čas čas sv. Martina – svätca, ktorého si pripomíname nielen v kostoloch, ale aj pri tradičných martinských hodoch. Meno Martin pozná každý, no viete, odkiaľ pochádza legenda o rozdelenom plášti, prečo sa na jeho sviatok pečie hus a čo symbolizuje biely kôň? Otestujte sa v našom sviatočnom kvíze a zistite, ako dobre poznáte príbeh tohto obľúbeného svätca i zvyky, ktoré sa s ním spájajú.
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×