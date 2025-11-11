Masaker ukrajinského velenia počas ceremoniálu: Rusi prehovorili o taktike! NÁZOR experta ŠOKUJE

KYJEV/DNEPROPETROVSK – Veľký letecký útok a následné použitie bojových dronov proti ukrajinským vojakom, skončilo doslova masakrou. Mal to byť pamätný deň pre elitu domácej armády, no namiesto toho umierali na mieste vojaci. Ako sa Moskva dozvedela o tajnom stretnutí na odľahlom priestranstve? Vojenský generál má svoju teóriu.
Tragédia pri nemenovanej obci v Denpropretrovskej oblasti zatriasla celým ukrajinským velením. V rámci ceremoniálu dňa 1. novembra malo byť súčasne na dvoch miestach odmenených hneď niekoľko členov bojových zložiek. Jeden ceremoniál mal prebehnúť pri obci a druhý v neďalekom lese. Výstražný alarm, ktorý varoval pred prichádzajúcim útokom nepriateľa, sa podľa svedkov, ktorý útok prežili, ozýval už niekoľko hodín pred podujatím, no organizátori pokračovali podľa plánu.
NEČAKANÝ ruský útok: Ceremoniál pre ukrajinskú elitu sa zmenil na MASAKER! Experti hovoria o CHYBE Kyjeva
Zhruba 15 minút po začatí oficiálneho programu, to celé vypuklo. Na miesta, kde stáli zoradení vojaci a armádni námorníci, začali z ničoho nič padať strely Iskander. Tých, ktorým sa podarilo utiecť od miesta dopadu, prenasledovali Šáhidy. Po útoku zomrelo najmenej 12 vojakov z elitných radov a sedem civilistov. Ďalších 36 vojakov utrpelo zranenia.
Zradil ich skupinový chat
Dlho sa špekulovalo, odkiaľ mali Rusi presné súradnice konania tohto slávnostného podujatia. Najviac sa skloňovala teória o zrade z vnútorných radov. Nakoniec to tak nebolo. Vrchný veliteľ ukrajinských obranných síl Oleksandr Syrskyj prišiel so zarážajúcim vysvetlením. Píše o tom Ukrajinska Pravda.
"O ceremoniáli sa mala dozvedieť ruská strana zo skupinového chatu ukrajinských vojakov na sociálnych sieťach."
Syrskyj ďalej poznamenal, že okrem toho bol porušený aj zákaz konania osláv, podujatí a ceremónii na bojom fronte. "Opäť to bol skupinový chat na sociálnych sieťach. Banálne bezpečnostné štandardy boli opäť odignorované," povedal s tým, že Rusi sa zrejme nejakým spôsobom dostali do tohto chatu.
Zodpovednou osobou je podľa vojenských vyšetrovateľov veliteľ práporu, ktorého obvinili z nedbanlivosti počas plnenia vojenskej služby v dobe vojnového stavu. V súčasnej dobe sa nachádza v dočasnej väzbe. Zrejme ho čaká vojenský súd.