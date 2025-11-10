Trump omilostil desiatky obvinených z pokusu zvrátiť výsledok volieb v 2020

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump omilostil svojho niekdajšieho osobného právnika a primátora New Yorku Rudyho Giulianiho, bývalého šéfa kancelárie Bieleho domu Marka Meadowsa a desiatky ďalších obvinených z podpory snáh Trumpových podporovateľov o zvrátenie výsledku prezidentských volieb v roku 2020. Pre agentúru AP to uviedol predstaviteľ amerického ministerstva spravodlivosti.
Vlády advokát pre amnestie Ed Martin na sociálnych sieťach zdieľal podpísaný dokument, podľa ktorého spomenutí dostali „plnú, úplnú a bezpodmienečnú“ milosť. V zozname figurujú aj konzervatívni právnici Sidney Powellová a John Eastman. Vyhlásenie uvádza, že milosť sa na samotného Trumpa nevzťahuje. Agentúra AP vysvetľuje, že prezidentské milosti sa dajú uplatniť len na federálne zločiny, pričom nikto z omilostených nebol obvinený z takéhoto skutku. Krok tak podľa AP skôr symbolicky odzrkadľuje Trumpove snahy prepísať históriu prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých zvíťazil demokratický kandidát Joe Biden.
Milosti dostali aj republikáni, ktorí vystupovali ako falošní volitelia v štátoch, v ktorých preukázateľne zvíťazil Biden. Tieto osoby orgány obvinili z predloženia falošných osvedčení o tom, že sú legitímnymi voliteľmi. Zverejnené vyhlásenie milosti odôvodňuje potrebou odčiniť „vážnu národnú nespravodlivosť spáchanú na americkom ľude“ a uvádza, že milosti sú súčasťou snáh pokračovať v „procese národného zmierenia“.