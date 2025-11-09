MIMORIADNY ONLINE Výbuchy a tma v ruskom Voroneži: Moskva hlási zostrelenie desiatok dronov!

KYJEV - Ruská protivzdušná obrana zlikvidovala cez noc 44 útočiacich ukrajinských bezpilotných lietadiel, povedalo 9. novembra ruské ministerstvo obrany. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexander Gusev napísal, že ukrajinský dronový útok spôsobil výpadky dodávok elektriny a tepla. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:55 Podľa správ otriasajú Voronežom výbuchy v súvislosti s údajným útokom na elektráreň. Elektráreň vo Voroneži v Rusku bola podľa správ v noci na 9. novembra napadnutá. Obyvatelia hlásili výbuchy a výpadky elektriny po tom, ako úrady varovali pred hrozbou rakiet a dronov.
Rusko tvrdí, že cez noc zlikvidovalo 44 ukrajinských dronov
Celkom 43 dronov bolo zostrelených nad Brjanskou oblasťou, jeden nad Rostovskou oblasťou. Rusko obvykle neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale iba o zostrelených dronoch. Ruský rezort obrany nehlási ani prípadné škody. Regionálni ruskí činitelia spravidla informujú o určitých škodách alebo prípadne zranených či zabitých civilistoch.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtý rok, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajina v posledných mesiacoch stále častejšie cieli svoje údery popri ruských vojenských objektoch aj na energetické a priemyselné zariadenia. Deklarovaným zámerom je obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť ho možnosti financovať vojnu predajom ropy a plynu.