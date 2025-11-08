MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská energetika je pod paľbou: Rozsiahle ruské útoky vyvolali prerušenia dodávok elektriny

KYJEV - Rozsiahle ruské útoky zasiahli ukrajinskú energetickú infraštruktúru a zapríčinili výpadky elektrickej energie v niekoľkých oblastiach, uviedla v sobotu ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Grinčuková. Iinformuje o tom správa agentúry AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
06:09 Rusko zaútočilo na obytnú budovu v Dniprope, pričom zranilo najmenej 7 ľudí. V noci vykonalo útok dronom na mesto Dnipro, pričom hlásia najmenej 1 obeť a zranilo sa najmenej 10 ľudí vrátane dvoch detí, informovali úradníci.
06:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že má v úmysle zabezpečiť, aby „v Európe nebola žiadna ruská ropa“ napriek snahám Maďarska zachovať dovoz z Ruska. Informuje o tom správa agentúry DPA.
Vyjadrenia ukrajinského lídra prišli v čase, keď predseda maďarskej vlády Viktor Orbán absolvuje návštevu Bieleho domu, v rámci ktorej rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj o zachovaní dodávok ruskej ropy. Maďarsko získava väčšinu svojej ropy prostredníctvom ropovodu Družba, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu, čo zapríčinilo napäté vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou.
06:06 Ruskí opoziční predstavitelia v exile kritizovali v piatok nové obmedzenia Európskej únie pre udeľovanie víz pre občanov Ruskej federácie. Podľa nich to nespravodlivo postihuje bežných ľudí, informuje správa agentúry DPA.
„Rusko - to nie je len Kremeľ. Sú to milióny ľudí, ktorí chcú žiť vo svojej krajine,“ uviedol kritik Kremľa Michail Chodorkovskij, ktorí žije v Londýne. „Pre Západ je výhodnejšie uznať tento rozdiel a zachovať mosty pre budúci dialóg,“ napísal bývalý ropný magnát a politický väzeň na platforme Telegram.
06:05 Moskva v uplynulých mesiacoch eskalovala svoje útoky na energetickú infraštruktúru a poškodila zariadenia na ťažbu zemného plynu, ktoré produkujú hlavný zdroj paliva na vykurovanie na Ukrajine. Odborníci uviedli, že krajine hrozia výpadky tepla.
„Nepriateľ opäť vo veľkom útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Preto došlo v niekoľkých oblastiach Ukrajiny k núdzovým odstávkam elektrickej energie,“ napísala Grinčuková na sociálnych sieťach. „Núdzové odstávky sa zrušia, keď sa situácia v energetickom systéme stabilizuje,“ upresnila. „Napriek plánom nepriateľa bude mať Ukrajina túto zimu svetlo aj teplo,“ dodala ministerka. Rusko sa počas takmer štvorročnej invázie zameriava na ukrajinskú elektrickú a vykurovaciu sieť a zničilo veľkú časť kľúčovej civilnej infraštruktúry.
Drony zasiahli energetický objekt v Odeskej oblasti
V piatok večer zasiahli drony aj energetický objekt v Odeskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Oleh Kiper na platforme Telegram. „Došlo k poškodeniu zariadenia energetickej infraštruktúry,“ povedal a ozrejmil, že neboli hlásené žiadne obete či zranení. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruské ropné sklady a rafinérie s cieľom oslabiť dôležitý vývoz energií a spôsobiť nedostatok paliva naprieč Ruskom.