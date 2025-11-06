Mníchov prišiel o obľúbenú atrakciu, príčinu zatiaľ nepozná

Bavorská metropola Mníchov prišla o vyhlásenú surferskú vlnu na jednom z ramien rieky Isar. Po bežnom čistení koryta sa vlna, ktorá tešila Mníchovčanov aj turistov a ktorá vznikala vďaka prúdeniu vody cez kamenný stupeň pod hladinou, už neobnovila. Mesto ani surferi príčinu nepoznajú, teraz však chcú rokovať o náprave, napísal portál magazínu Der Spiegel.
