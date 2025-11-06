Napätie v Belehrade graduje! Na známeho novinára zaútočili fľašami stúpenci Vučiča: Kopance a nechutné nadávky

BELEHRAD - Stredu poznačili v Belehrade napäté chvíle, keď sa pred parlamentom zišli stúpenci aj odporcovia vlády. Podujatie sa nezaobišlo bez provokácií - podporovatelia režimu napadli novinársky tím stanice KTV Zrenjanin a hádzali fľaše.
Pred budovou Národného zhromaždenia v Belehrade sa v stredu uskutočnili dve veľké zhromaždenia. Na rovnakom mieste sa stretli odporcovia a stúpenci vlády v Srbsku - na jednej strane sa zhromaždili študenti a kritici režimu prezidenta Aleksandra Vučića, na druhej strane jeho podporovatelia a priaznivci vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS). Približne 10-tisíc podporovateľov režimu mávali srbskými vlajkami, skandovali „Vučič, Srb“ a „Srbsko“, zatiaľ čo z reproduktorov zneli vlastenecké piesne, priblížila atmosféru agentúra Reuters. Mnohí z nich pricestovali do srbského hlavného mesta autobusmi organizovanými Vučičovou stranou.
Podujatie sa, ako sa dalo očakávať, nezaobišlo bez napätia a provokácií medzi účastníkmi. Podporovatelia režimu napadli novinársky tím stanice KTV Zrenjanin. Do novinára Nemanju Šarovića a jeho kolegov, ktorí stáli na chodníku a natáčali okoloidúcich, hádzali fľaše.
Podľa stanice N1 Srbija k incidentu došlo, keď k Šarovićovi, známemu kritikovi Vučićovho režimu, pristúpil muž zozadu a vyrazil mu z ruky mikrofón. Šarović uviedol, že na neho leteli fľaše, petardy a ďalšie predmety. Jeden z okoloidúcich ho kopol a pokúsil sa mu mikrofón zobrať. Na videu, ktoré sa rozšírilo po sociálnych sieťach, je počuť, ako mu útočník kričí: „Kde si, ustašská pi*ka! Kde si!“
Protivládne protesty vypukli pred rokom po zrútení prístrešku na železničnej stanici v meste Nový Sad, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédia vyvolala vlnu verejného hnevu pre údajné korupčné praktiky a chýbajúcu zodpovednosť úradov, keďže ani po roku nebol nikto obžalovaný. Študenti, ľudskoprávne organizácie, akademici a predstavitelia opozície, ktorí požadujú predčasné voľby, obviňujú Vučiča a jeho spojencov z korupcie, potláčania slobody médií, väzieb na organizovaný zločin a násilia voči politickým oponentom. Srbský prezident všetky obvinenia odmieta.