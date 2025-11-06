Spojeným štátom hrozí chaos na letiskách: Duffy plánuje znížiť kapacity pre pokračujúci shutdown

WASHINGTON - Americký minister dopravy Sean Duffy uviedol, že ak bude pokračovať takzvaný shutdown, ktorý obmedzuje fungovanie federálnych úradov, pripravuje desaťpercentné zníženie kapacity na 40 hlavných amerických letiskách. Toto opatrenie chce zaviesť v piatok, uviedli v noci na dnes agentúry a server BBC.
Duffy v stredu oznámil médiám, že tento krok prijal, pretože podľa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) hlásili letoví dispečeri problémy s únavou. Úrady uviedli, že mená letísk, ktoré opatrenia ovplyvnia, zverejnia dnes. Obmedzovanie prevádzky by podľa BBC mohlo ovplyvniť každý deň 3500 až 4000 letov.
Pracovníci kontrolujúci letovú prevádzku musia počas shutdownu vykonávať svoje povolanie bez výplaty. To vedie niektoré k tomu, že si hľadajú vedľajšie zamestnanie, alebo svojmu zamestnávateľovi hlásia, že sú chorí. Duffy predtým uviedol, že s týmto povolaním sa spája určité riziko a hrozil dispečerom, ktorí neprídu do práce, že ich prepustia.
Súčasný shutdown, ktorý dnes vstupuje do 37. dňa, je čo do dĺžky trvania rekordný. Pre pozastavený prísun peňazí obmedzili či prerušili svoje fungovanie niektoré úrady, služby a pamiatky a státisíce štátnych zamestnancov museli nastúpiť na nútenú neplatenú dovolenku. Zachované zostávajú všetky vládou financované služby nevyhnutné pre bežný chod štátu, napríklad zdravotníctvo a národnú bezpečnosť.