Hrozivý incident vo Francúzsku: Vodič vrazil autom do chodcov, vraj kričal Alláhu akbar!

PARÍŽ - Najmenej deväť ľudí dnes bolo zranených na ostrove Oléron pri západnom pobreží Francúzska, keď ich úmyselne zrazil vodič automobilu, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na francúzske úrady. Agentúra AFP píše o štyroch zranených v kritickom stave. Vodiča zadržali. Na miesto zamieril francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez.
Podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu 35-ročný vodič úmyselne zrazil chodcov a cyklistov na viacerých miestach. Podľa polície muž zrazil celkovo asi desať ľudí. Minister vnútra Nuñez podľa agentúry Reuters uviedol, že dvaja zo zranených skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Denník Le Parisien uvádza, že vodič pri tom kričal „Alláhu akbar!“. Podľa Le Parisien vodič zrážal chodcov a cyklistov postupne na ostrove medzi dedinami Dolus-d'Oléron a Saint-Pierre-d'Oléron. Vodiča zadržali žandári, keď sa pokúsil auto podpáliť. Oheň ho však poškodil iba čiastočne, hoci sa v ňom nachádzali plynové fľaše.
Prípad zatiaľ neprevzala protiteroristická prokuratúra, informoval prokurátor z mesta Le Rochelle Arnaud Laraize s tým, že prípad v tejto chvíli vyšetrujú ako pokus o vraždu.
Podľa informácií denníka Le Parisien ide o približne 30-ročného francúzskeho občana pochádzajúceho z ostrova Île d'Oléron. Starosta obce Saint-Pierre-d'Oléron ho označil za problémového najmä v súvislosti s pravidelnou konzumáciou alkoholu a užívaním drog. Vyšetrovatelia preverujú možnosť, že mohol trpieť psychickými poruchami.