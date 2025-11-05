Srbskí prokurátori vinia Vučiča z nezákonného zasahovania do trestných konaní

BELEHRAD - Vysokopostavení srbskí prokurátori pre korupciu a organizovaný zločin v spoločnom vyhlásení obvinili v utorok prezidenta krajiny Aleksandra Vučiča z vyvíjania „nezákonného vplyvu“ na nimi vedené trestné konania. Reagovali tak na nedávne Vučičove výroky, v ktorých sa zameral na prokuratúru a súdnictvo, informuje o tom agentúra AFP.
Vučič v televíznom interview v pondelok neskoro večer označil srbských prokurátorov za „skorumpovanú bandu“ a pripísal im zodpovednosť za pozastavenú prestavbu hotela na mieste zbombardovaného niekdajšieho veliteľstva juhoslovanskej armády v centre hlavného mesta Belehrad z dôvodu trestného konania. “Prostredníctvom svojich urážlivých a nepravdivých výrokov Aleksandar Vučič opäť zaútočil na úradujúcich prokurátorov,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení odoslanom z oficiálnej mailovej adresy prokuratúry.
Vučič podľa prokurátorov “prekročil a zneužil svoje právomoci zaručené zákonmi a Ústavou tým, že sa pokúšal vyvinúť neprimeraný a nezákonný vplyv na tento úrad komentovaním prebiehajúcich trestných konaní“. Srbský prezident, ktorý už rok čelí protikorupčným protestom proti svojej vláde v krajine, opakovanie kritizoval sudcov a prokurátorov vrátane tých, ktorí vyšetrujú zrútenie strešnej konštrukcie z 1. novembra 2024 na železničnej stanici v Novom Sade. Nešťastie, ktoré si vyžiadalo 16 obetí na životoch - väčšinou študentov - bolo spúšťačom celoštátnych demonštrácií.
Vučič vo svojej verejnej kritike pokračoval
V apríli tohto roka stovky sudcov a prokurátorov v Srbsku vyjadrili „veľké obavy“ v súvislosti s Vučičovými výrokmi zameranými proti nim. Niektoré z týchto výrokov by sa podľa nich dali označiť za nezákonné, ako v tom čase uviedli. Vučič však napriek tomu vo svojej verejnej kritike pokračoval, konštatuje AFP. Vo svojom nedávnom rozhovore pre provládnu stanicu srbský prezident obvinil súdnictvo, že neoprávnene prepustilo na slobodu protestujúcich, ktorí boli políciou zadržaní počas študentmi vedených demonštrácií v krajine. „Je neuveriteľné, že máte situáciu, keď každý deň prepúšťajú ľudí, čo hádžu tyče, palice a bijú ľudí na uliciach,“ povedal Vučič. Podľa neho pôsobí na väčšine prokuratúr a na súdoch „skorumpovaná banda“.
Podľa prokurátorov tieto výroky „priamo bránia výkonu spravodlivosti a maria ústavný a právny poriadok a právny štát“, cituje AFP. V najnovšej správe Európskej komisie (EK) o pokroku tejto balkánskej krajiny ohľadne pričlenenia sa k EÚ sa okrem iného odporúča „zredukovať politické zasahovanie do súdnictva a prokuratúry“, pripomína táto francúzska tlačová agentúra. „Problémom zostáva neprimeraný tlak na súdnictvo, pričom príslušné inštitúcie podnikajú len malé alebo žiadne kroky a existujú obavy o autonómiu prokuratúry,“ uvádza sa v správe zverejnenej v utorok.