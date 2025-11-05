MIMORIADNY ONLINE Rusko podľa Putina nikoho neohrozuje: Jadrový potenciál rozvíja ako iné štáty

MOSKVA/KYJEV - Rusko podľa prezidenta Vladimira Putina nikoho neohrozuje a svoj jadrový potenciál rozvíja podľa svojich skorších oznámení. Šéf Kremľa to podľa agentúry TASS povedal pri udeľovaní vyznamenania konštruktérom nových zbraní Burevestnik (Buřňák) a Poseidon. Zároveň oznámil, že už beží sériová výroba rakiet Orešnik, ktoré údajne môžu dosahovať rýchlosť vyše 13.000 kilometrov za hodinu.
"Naša krajina nikoho neohrozuje," povedal Putin. "Rusko rovnako ako iné jadrové štáty rozvíja svoj jadrový potenciál, rozvíja svoj strategický potenciál," uviedol a dodal, že ide o projekty, ktoré Rusko oznamovalo už dávno. Kremeľ koncom októbra ohlásil úspešný test strely Burevestnik s atómovým pohonom, ktorá je schopná niesť jadrovú hlavicu, a tiež skúšku podvodnej zbrane Poseidon, ktorá má podľa Moskvy rovnako atómový pohon a tiež môže niesť jadrovú nálož. Krátko po tomto ruskom oznámení americký prezident Donald Trump povedal, že nariadil obnoviť testy amerických jadrových zbraní, rovnako ako to robia ostatné jadrové mocnosti.
Ruskojazyčný servis BBC podotkol, že Kremeľ vo videu zverejnenom na svojich internetových stránkach dnes vyznamenaných konštruktérmi neukázal. Putin im povedal, že výsledok, ktorý dosiahli, "má bez preháňania historický význam pre náš národ, pre zabezpečenie bezpečnosti a strategickej parity na desaťročia dopredu, ak nie na celé 21. storočie".
Poseidon a Burevestnik patrili medzi päticu nových zbraní, o ktorých Putin hovoril vo svojom posolstve federálnemu parlamentu v roku 2018. Patrili k nim tiež medzikontinentálna raketa Sarmat, hypersonický klzák Avangard a letecká raketa Kinžal, ktorá ako jediná sa medzitým začala sériovo vyrábať, uviedla nedávno BBC. Dnes šéf Kremľa oznámil, že raketa Sarmat bude na budúci rok uvedená do bojovej pohotovosti. Podľa BBC odborníci pochybovali o reálnosti týchto plánov. Raketu stredného doletu Orešnik ruská armáda prvýkrát použila vlani v novembri pri útoku na ukrajinské Dnipro v rámci takzvanej špeciálnej operácie. Takže Moskva nazýva inváziu na Ukrajinu.