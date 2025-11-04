Tajfún Kalmaegi ničí juhovýchodnú Áziu: Vietnam hlási 40 obetí, Filipíny sú pod vodou

HANOJ - Počet obetí povodní v strednom Vietname sa v utorok zvýšil na 40 po tom, ako už zničenú oblasť zasiahla ďalšia silná búrka. Úrad pre riadenie katastrof uviedol, že stále nezvestných je šesť osôb. Informuje o tom agentúra AFP.
Prívalové dažde v strednom Vietname zaplavili ulice, pretrhli brehy riek a zasiahli i niektoré z najnavštevovanejších historických pamiatok. V priebehu 24 hodín spadlo až 1,7 metra zrážok, čo podľa úradov predstavuje rekordný objem pre Vietnam. Podľa meteorologického ústavu bude extrémne počasie pretrvávať aj naďalej a tajfún Kalmaegi by mal zasiahnuť pevninu v piatok v skorých ranných hodinách.
V období od júna do septembra vo Vietname často zaznamenávajú výdatné dažde. Vedecké dôkazy potvrdili, že zmeny klímy spôsobené človekom vedú k častejším a ničivejším extrémom počasia. Vietnam zvyčajne ročne zasiahne desať tajfúnov alebo tropických búrok. Tajfún Kalmaegi bude však už 13. v tomto roku.
Táto búrka v súčasnosti bičuje Filipíny, kde si vyžiadala najmenej dve obete a prinútila ľudí opustiť svoje domovy. Podľa tamojšieho meteorologického úradu by mohla vo štvrtok zasiahnuť pobrežie Vietnamu s rýchlosťou vetra až 166 kilometrov za hodinu. Po extrémnom počasí z minulého týždňa zostávajú niektoré odľahlé oblasti Filipín izolované v dôsledku zosuvov pôdy, ktoré blokujú cesty. Zaplavených je takmer 80.000 domov. Povodne zničili viac ako 10.000 hektárov úrody a zahynulo viac ako 68.000 kusov dobytka.