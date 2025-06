Slovensko pripravuje zákaz príchutí. Inde ho odmietli po varovaniach odborníkov

(Zdroj: Getty Images)

Slovensko pripravuje plošný zákaz všetkých príchutí do elektronických cigariet – vrátane ovocných, sladkých a iných než tabakových či mentolových. Tento krok má ochrániť mládež, no skúsenosti z krajín ako Francúzsko, Švédsko, USA, Kanada či Austrália ukazujú, že podobné zákazy inde nefungovali. Viaceré štáty návrhy stiahli, zmiernili alebo nikdy neprijali – a namiesto toho volili riešenia, ktoré skutočne fungujú. Tento článok ponúka fakty, ktoré by nemali ostať nepovšimnuté.