Lotyšský prezident vrátil parlamentu zákon o odstúpení od Istanbulského dohovoru

RIGA - Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs v pondelok vetoval zákon, ktorým parlament v piatok rozhodol o vystúpení Lotyšska z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Lotyšskí poslanci budú musieť návrh opätovne prerokovať, informuje agentúra AFP.
Prezident varuje pred protichodným signálom
Prezident vo svojom vyhlásení uviedol, že zákon by „vyslal protichodný signál lotyšskej spoločnosti aj medzinárodným spojencom“. Poukázal tiež na rozličné názory medzi zákonodarnou a výkonnou mocou v tejto otázke. Ak by Rinkévičs zákon podpísal, Lotyšsko by sa stalo prvou krajinou EÚ, ktorá by od dohovoru odstúpila.
Proces vystúpenia od dohovoru v Lotyšsku odštartovali v septembri opoziční poslanci, ku ktorým sa pridala aj Únia zelených a poľnohospodárov ako jedna z troch strán vládnej koalície vedenej premiérkou Evikou Siliňovou, ktorá rozhodnutie o vystúpení ostro kritizovala. „Dôrazne nesúhlasím s vystúpením Lotyšska z Istanbulského dohovoru,“ napísala v sobotu na sociálnej sieti X.
Podľa analytikov spojenie opozície a časti koalície v tejto otázke odhaľuje rastúce napätie vo vnútri vládneho tábora pred parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na jeseň 2026.
Cieľ Istanbulského dohovoru
Istanbulský dohovor vstúpil v Lotyšsku do platnosti po ratifikácii v roku 2024. Jeho cieľom je zjednotiť systém ochrany a podpory obetí násilia vrátane domáceho. Podľa AP ultrakonzervatívne skupiny a niektoré politické strany v Európe Istanbulský dohovor v uplynulých rokoch kritizovali s tvrdením, že presadzuje „rodovú ideológiu“, podporuje sexuálne experimentovanie a ohrozuje deti.