Administratíva prezidenta USA uzavrie vzdušný priestor, ak ho nebudú považovať za bezpečný

WASHINGTON - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa uzavrie americký vzdušný priestor, ak by dospela k záveru, že v dôsledku prebiehajúcej odstávky vládnych agentúr a inštitúcií, tzv. shutdownu, už lety nie sú bezpečné. Vyhlásil to v pondelok minister dopravy Sean Duffy. Informuje o tom Reuters.
Meškania, nie uzávera
„Ak by sme si mysleli, že je to nebezpečné, uzavrieme celý vzdušný priestor. Nedovolíme ľuďom cestovať. Zatiaľ v tomto bode nie sme. Sú tu len značné meškania,“ povedal Duffy pre CNBC. Minister dopravy pripustil aj zvýšené obavy o bezpečnosť počas shutdownu, pričom povedal, že v súčasnej situácii „je riziko väčšie“.
Chýbajú pracovníci v riadení letovej prevádzky
Agentúra AP zase informovala o množstve zmeškaných letov na amerických letiskách pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky, keďže shutdown pokračuje už druhý mesiac. Letisko v Newarku v New Jersey zaznamenalo v nedeľu (2. 11.) meškania v priemere dve až tri hodiny. Newyorský úrad pre krízové riadenie na sociálnej sieti X uviedol, že meškania v Newarku sa často prenášajú aj na ďalšie letiská v regióne.
Cestujúci lietajúci do, z alebo cez New York „by mali očakávať zmeny letového poriadku, čakanie na bráne a zmeškané spojenia. Každý, kto letí, by si mal pred cestou na letisko skontrolovať stav letu a očakávať dlhšie čakanie,“ dodal úrad.
Tisíce meškaní a zrušených letov
Podľa spoločnosti FlightAware, ktorá poskytuje údaje o letoch v reálnom čase, historické a prediktívne údaje, na letiskách v USA došlo k 4295 meškaniam a 557 zrušeniam letov, pričom nie všetky súviseli s nedostatkom riadiacich pracovníkov.
Minister dopravy Duffy upozornil cestujúcich, že čím dlhšie budú zamestnanci riadenia letovej prevádzky bez výplaty, tým viac letov bude meškať. Povedal tiež, že neplánuje prepustiť riadiacich letovej prevádzky, ktorí sa nedostavia do práce.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) v piatok (31. 10.) na sociálnej sieti X uviedol, že takmer 13.000 pracovníkov riadenia letovej prevádzky už týždne pracuje bez platu. Ešte pred odstávkou zápasili USA s dlhodobým nedostatkom približne 3000 pracovníkov riadenia letovej prevádzky.