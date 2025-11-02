Belgicko čelilo preletom neznámych dronov nad vojenskou základňou: Pokus o ich zneškodnenie zlyhal

BRUSEL - Belgický minister obrany Theo Francken oznámil v nedeľu, že počas preletov neznámych bezpilotných lietadiel nad vojenskou základňou Kleine-Brogel bol nasadený rušič dronov, no neúspešne. Informuje o tom správa agentúry DPA.
Úrady drony zaznamenali nad dôležitým belgickým vojenským objektom v noci z piatka na sobotu. „Policajná helikoptéra a vozidlo vystopovali dron, no stratili ho po niekoľkých kilometroch smerom na sever,“ napísal minister na platforme X. Francken popísal drony ako veľké modely a povedal, že „nešlo o bežný prelet, ale o jasne cielenú misiu na objekt Kleine-Brogel“, pričom leteli veľmi vysoko. Vyšetrovanie pokračuje.
Šéf rezortu obrany sa budúci týždeň stretne s políciou, aby spoločne posúdili hrozbu a prijali potrebné opatrenia na vypátranie a zadržanie operátorov dronov. Agentúra Belga informovala, že drony boli v sobotu spozorované aj nad Letiskom Antverpy.
Drony narušili vzdušný priestor nad základňou NATO
Na vojenskej základni v Kleine-Brogel vo Flámsku sa konali v októbri každoročné cvičenia NATO zamerané na obranu územia Aliancie za pomoci jadrových zbraní. Zúčastnilo sa na nich približne 2000 vojakov. Podľa nepotvrdených správ je táto letecká základňa jedným z miest v Európe, kde sú uložené jadrové zbrane USA, píše DPA. Belga tiež uvádza, že od roku 2027 sa tu budú nachádzať aj stíhačky F-35.
V uplynulých mesiacoch spozorovali drony nad kritickou infraštruktúrou vo viacerých európskych krajinách a štáty z preletov podozrievali Rusko. V súčasnosti nie je zrejmé, kto je zodpovedný za dronové prelety nad Kleine-Brogel, či to, čo bolo ich cieľom.