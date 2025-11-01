Zosuvy pôdy na západe Kene si vyžiadali 21 životov: Ďalších 31 ľudí je nezvestných

NAIROBI - Zosuvy pôdy spôsobené prívalovými dažďami si na západe Kene vyžiadali 21 ľudských životov, ďalších 31 ľudí úrady od piatku nezvestné. S odvolaním sa na ministerstvo vnútra o tom dnes informovala agentúra AFP. Dnes už boli pátracie akcie ukončené, znovu začnú zase v nedeľu.
"S najväčším nasadením pracujeme na koordinácii záchranných akcií, poskytovaní humanitárnej pomoci a podpore rodín, ktoré žijú v oblastiach zasiahnutých zosuvom pôdy," uviedol na sieti X minister vnútra Kipchumba Murkomen.
Pri zosuvoch sa tiež 25 ľudí vážne zranilo. Prevezení boli do nemocnice v meste Eldoret.
Vlani si na východe Afriky obdobie dažďov vyžiadalo obete na životoch nielen v Keni, ale aj v Tanzánii, Etiópii a v Ugande. Situáciu navyše zhoršoval fenomén El Niño, periodické a prirodzené otepľovanie Tichého oceánu, ktoré ovplyvňuje počasie po celom svete.