Dedinčania tŕpnu od hrôzy: Jedovaté hady sú všade

Ukrývajú sa na plantážach, plazia sa po uliciach alebo ležia stočené na posteliach. Sú skrátka všade. S letnými monzúnmi sa bangladéšske dediny stretávajú s inváziami hadov, a s nimi prichádza aj strach z uhryznutia, napísala agentúra AFP.

Roman Pomajbo už nevládze! Veľká spoveď o rodine a rozvode: Trhlina v manželstve?!
Prominenti
Brífing Hnutia Slovensko po skončení relácie Na telo: Aktuálna politická situácia
Správy
Tlačová konferencia Gašpara a Kolíkovej po skončení relácie Na telo
Správy

Domáce správy

Minister Takáč žiada ZRUŠENIE emisných povoleniek, vláda NEPOŽIADA o vyhlásenie dôvery: Vyriešilo to schválenie rozpočtu
Domáce
Hromadná nehoda štyroch áut na R1 pri Vlčkovciach: Vodiči hlásia zdržanie
Domáce
Pri chytení trojice zlodejov v Dubovej asistoval aj policajný pes Max
Domáce
Dolný Kubín spúšťa novú službu: Seniorom aj neznalým pomôžu s vybavovaním cez internet
Dolný Kubín spúšťa novú službu: Seniorom aj neznalým pomôžu s vybavovaním cez internet
Dolný Kubín

Zahraničné

Dedinčania tŕpnu od hrôzy: Jedovaté hady sú všade
dromedar.sk
HOROR v detskom kútiku: Dievča (11) skočilo z preliezky a už sa NEPOHLO! Ostatné deti sa hrali ďalej
Zahraničné
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Dvaja zranení bojujú o život
Zahraničné
Šok na verejnom podujatí: Ozbrojené osoby zastrelili starostu
Zahraničné

Prominenti

Nič rozkošnejšie dnes neuvidíte! Vnúčik legendárneho Ozzyho Osbourna (†76) odhryzol netopierovi hlavu
Zahraniční prominenti
Roman Pomajbo už NEVLÁDZE! Veľká spoveď o rodine a ROZVODE: Trhlina v manželstve?!
Domáci prominenti
Prezradila ich FOTKA: Láska Petry a Jakuba vzplanula už v prvý natáčací deň Dunaja!? Nemuseli ju predstierať
Domáci prominenti
Šokujúci krok hollywoodskeho herca: Daruje obličku cudziemu človeku!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Profesionálna upratovačka prezradila trik, po ktorom sa rúra leskne ako nová: Nepotrebujete ani chémiu!
Zaujímavosti
Najkrajšie cintoríny sveta ukrývajú hroby slávnych aj hotové umelecké diela
dromedar.sk
Rodičia, prestaňte to robiť! Mladá učiteľka zo škôlky prehovorila BEZ SERVÍTKY: TOTO nám najviac lezie na nervy
Zaujímavosti
Chrípka vás zrazila do postele? Nepotrebujete drahé lieky: Tieto domáce triky SKUTOČNE zaberajú
Zaujímavosti

Dobré správy

Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

V desiatich zápasoch stále neokúsili chuť víťazstva: Anglický klub pristúpil k rezolútnemu kroku
V desiatich zápasoch stále neokúsili chuť víťazstva: Anglický klub pristúpil k rezolútnemu kroku
Premier League
VIDEO Noc v NHL plná Slovákov: Gól Slafkovského, bod Fehérváryho a prehry Honzeka s Dvorským
VIDEO Noc v NHL plná Slovákov: Gól Slafkovského, bod Fehérváryho a prehry Honzeka s Dvorským
NHL
Ďalší totálny debakel! Slovensko doslova zničilo súpera a smeruje na európsky šampionát
Ďalší totálny debakel! Slovensko doslova zničilo súpera a smeruje na európsky šampionát
ME v hádzanej
Mimoriadne dôležitá správa pre slovenský futbal: Samotný výsledok je až na druhom mieste
Mimoriadne dôležitá správa pre slovenský futbal: Samotný výsledok je až na druhom mieste
Serie A

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Trendy na trhu práce
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

15 najlepších vianočných receptov na nepečené dezerty, ktoré vás uchvátia rýchlosťou a jednoduchosťou.
15 najlepších vianočných receptov na nepečené dezerty, ktoré vás uchvátia rýchlosťou a jednoduchosťou.
Nepečené čokoládové trubičky s karamelovým krémom. Chrumkavé vydržia celé Vianoce.
Nepečené čokoládové trubičky s karamelovým krémom. Chrumkavé vydržia celé Vianoce.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Bezpečnosť
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Návody
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Android

Bývanie

Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň

Pre kutilov

Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha

Stream naživo

Kompatibilita podľa znamení v roku 2026: Astrologické konštelácie prinesú nové spojenia aj skúšky, pre niektoré páry to bude láska, pre iné prelom
Partnerské vzťahy
Kompatibilita podľa znamení v roku 2026: Astrologické konštelácie prinesú nové spojenia aj skúšky, pre niektoré páry to bude láska, pre iné prelom
Domáce
Minister Takáč žiada ZRUŠENIE emisných povoleniek, vláda NEPOŽIADA o vyhlásenie dôvery: Vyriešilo to schválenie rozpočtu
Domáce
Hromadná nehoda štyroch áut na R1 pri Vlčkovciach: Vodiči hlásia zdržanie
Zahraničné
HOROR v detskom kútiku: Dievča (11) skočilo z preliezky a už sa NEPOHLO! Ostatné deti sa hrali ďalej
Zahraničné
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Dvaja zranení bojujú o život

