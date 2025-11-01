Zverský čin: Podpálil svoju vlastnú starú mamu, tá zomrela! Teraz si vypočul rozsudok

LANSHUT - V Nemecku padol rozsudok nad 33-ročným mužom, ktorý počas hádky v rodine polial svoju 93-ročnú starú mamu dezinfekciou a zapálil jej vlasy. Žena utrpela ťažké popáleniny a po takmer mesiaci v nemocnici zomrela. Muž dostal deväť rokov väzenia a bude umiestnený v psychiatrickom zariadení.
Z hádky k tragédii
Dráma sa odohrala v Landshute v Bavorsku. Podľa vyšetrovania sa 20. marca 2025 muž dostal do prudkej hádky so svojou matkou kvôli nezaplateným účtom. V čase konfliktu sa matka starala o jeho starú mamu, ktorá bola odkázaná na opateru.
V návale zlosti muž vošiel do obývačky upravenej na ošetrovaciu izbu, polial starú mamu dezinfekčným prostriedkom a zapálil jej vlasy. Žena okamžite vzplanula a spadla na zem vedľa postele.
Hrôzostrašné momenty a zúfalý útek
Matka v panike ušla z domu a privolala pomoc. Podľa obžaloby stará mama kričala od bolesti a lapala po dychu. Polícia a záchranári ju našli už bez plameňov, no s rozsiahlymi popáleninami na hlave, krku a hornej časti tela.
Zranenú okamžite letecky previezli do špecializovaného centra v Murnau, no o necelé štyri týždne zomrela. Muža zadržali na záhrade pri dome, keď sa pokúšal dobehnúť matku a následne spadol na zem.
Rozsudok: deväť rokov väzenia a psychiatria
Krajinský súd v Landshute uznal muža vinným z ublíženia na zdraví s následkom smrti, ktoré posúdil ako trestný čin zabitia. Uložil mu deväť rokov väzenia a zároveň nariadil jeho umiestnenie v psychiatrickej liečebni.
Prokuratúra žiadala 12 rokov a chcela, aby súd čin posúdil ako vraždu zo zvlášť nízkych pohnútok a so zámerom prekvapiť obeť. Sudca však uviedol, že tieto znaky sa nepodarilo nepochybne preukázať. Podľa neho zohrala významnú úlohu psychická porucha a strata sebaovládania.
Obhajca naopak argumentoval pre trest vo výške štyri a pol roka ako následok ublíženia na zdraví s tragickým koncom.
Problémy s drogami a liečenie
Súd pripomenul aj dlhodobé problémy obžalovaného s návykovými látkami. Podľa znaleckého posudku muž užíval drogy približne 15 rokov a viackrát sa liečil v špecializovaných zariadeniach.
Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.