Ruské zbrane sa stali terčom POSMECHU: To nie je Terminátor, ale Parkinson! Chveje sa ako list vo vetre

MOSKVA – Rusi nasadili do boja na Ukrajine ďalšie bojové vozidlo, od ktorého si možno sľubovali viac. Keď ho navyše nasadili pre v priamom boji, verejnosť si všimla veľké nedostatky a ihneď začala vozidlo porovnávať so západnými zbraňami.
Ruské bojové vozidlo Terminátor zažíva nevídanú kritiku a posmech, ktoré sa rozbehli v komentároch na sociálnych sieťach. Horšie však je, že nielen laici, ale aj odborná verejnosť si všimla veľké nedostatky.
Ruský výrobca zbraní Uralvagonzavod (UVZ) zverejnil len prednedávnom nové video, kde sa mal BMT Terminator predviesť v boji. Namiesto chvály a uznania sa ale začalo objavovať čoraz viac posmešných komentárov. Zábery, ktoré mali propagovať palebnú silu vozidla, odhalili skôr jeho nedostatky, píše carroemotos.
Počas manévrovania sa kanóny viditeľne chveli, čo podľa expertov poukazuje na nedostatočnú stabilizáciu a presnosť pri zameriavaní cieľa. "BMT Terminator sa používa v boji len zriedka. Výrobca uprednostnil zmeny v dizajne pred funkčnosťou. Pridal napríklad druhú odpaľovaciu hlaveň, a to len pre celkový dojem," povedal vojenský expert Andrej Tarasenko s tým, že bojové vozidlo sa neosvedčilo ako účinnejšie v porovnaní s tankami alebo inými obrnenými vozidlami ruskej armády.
Spoločnosť UVZ ho ale prezentuje vo videu ako "nevyhnutnú posilu pre moderné vojenské operácie". BMT Terminator však Moskva na Ukrajine nasadzuje len zriedka a okrem toho sa už mali potvrdiť aj straty po zásahu ukrajinských jednotiek. Vozidlo je kombináciou slabín ťažšej a ľahšej techniky. Voči útoku dronov a riadeným strelám je doslova nepoužiteľné.
Tvrdá krtika
Mnohí kritici preto hovoria, že Terminator BMT je skôr formou ruskej propagandy, ako skutočná podpora pre ruské sily na fronte. Verejnosť sa pod videami, ktoré kolujú po sociálnych sieťach vyjadruje nasledovne: "To nie je Terminator, ale Parkinson," napísal niekto, pričom porovnával ruskú zbraň s americkým bojovým vozidlom Bradley.
"Moskovský terminátor sa chveje ako list (vo vetre), zatiaľ čo Bradley sa javí výrazne stabilnejšie. Je to dokonalá metafora pre celý ich (ruský) vojenský výkon na Ukrajine," kritizuje ďalší komentujúci.