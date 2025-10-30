Štyri frakcie hrozia odmietnutím rozpočtu, ak EK nezapracuje ich požiadavky

BRUSEL - Štyri frakcie Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby zásadne prepracovala návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Vyplýva to z listu, ktorý má k dispozícii portál Politico.
Europoslanci pohrozili, že odmietnu kľúčovú časť sedemročného finančného rámca na najbližšom plenárnom zasadnutí EP, ak požadované zmeny EK nezapracuje do návrhu. List podpísali šéfovia frakcií – Manfred Weber z Európskej ľudovej strany (EPP), Iratxe García Pérezová zo Socialistov a demokratov (S&D), Valérie Hayerová z Obnovme Európu (RE) a Bas Eickhout zo Zelených/Európska slobodná aliancia.
Politické skupiny odmietajú takzvané „národné plány“, ktoré spočívajú v myšlienke EK zlúčiť finančné prostriedky pre poľnohospodárov a regióny do jednotných fondov spravovaných 27 vládami členských štátov. Tie tvoria približne polovicu celkového rozpočtu EÚ. Podľa Politica ide o zmenu oproti súčasnému systému, v ktorom regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri spravovaní finančných prostriedkov.
Formálne odmietnutie návrhu by znamenalo vážny problém pre EK a prinútilo by ju pripraviť nový návrh. Frakcie dúfajú, že EK ustúpi a návrh sama prepracuje ešte pred hlasovaním. Lídri tiež v liste upozornili, že EP už od začiatku rokovaní odmieta koncepciu „národných plánov“. Schválenie viacročného finančného rámca si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov a tiež schválenie Európskym parlamentom.