Španielsko zhabalo 20 ton hašiša v nákladných autách s paprikami z Maroka

MADRID - Španielska polícia v stredu uviedla, že v chladiarenských nákladných vozidlách prevážajúcich papriku z Maroka našla ukrytých 20 ton konopnej živice. Informuje o tom agentúra AFP.
Polícia vo vyhlásení uviedla, že jej príslušníci zastavili 21. októbra v juhošpanielskej provincii Cádiz nákladné auto s 12 tonami konopnej živice v tajných priehradkách za debnami so zelenou paprikou. O tri dni neskôr zastavili neďaleko Granady druhé vozidlo s ôsmimi tonami.
20 ľudí zatknutých za pašeráctvo drog
Obe autá dorazili do španielskeho prístavu Algeciras z marockého Tangeru. V súvislosti so záťahom bolo zatknutých a uväznených dvadsať ľudí obvinených z pašeráctva drog a organizovaného zločinu.
Vyšetrovatelia uviedli, že pašeráci využívali osobné autá na pozorovanie a obchádzanie policajných hliadok. Niektoré drogy boli balené v obaloch pripomínajúcich sladkosti s cieľom „zaujať mladších užívateľov“. Španielska polícia v spolupráci s marockými kolegami v rámci operácie zhabala deväť vozidiel, automatickú pištoľ a viac ako 7000 eur v hotovosti.
Španielsko hlavným vstupom drog do Európy
Španielsko je jedným z hlavných vstupných bodov pre obchod s drogami do Európy, najmä pre svoju geografickú blízkosť k Maroku a silné napojenie na Latinskú Ameriku. Maroko je známe produkciou a vývozom hašišu (konopnej živice), Latinská Amerika zas kokaínom.