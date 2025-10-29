KĽDR otestovala rakety v Žltom mori: Deň pred príchodom Trumpa do Južnej Kórey

PCHJONGJANG - Severná Kórea oznámila, že v utorok uskutočnila test strategických riadených striel typu zem–more v Žltom mori. K odpáleniu rakiet došlo deň pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštevu Južnej Kórey. Informujú o tom agentúry Jonhap a AFP.
Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA boli strely odpálené vertikálne zo Žltého mora a leteli viac ako dve hodiny. Na skúšku dohliadal vysokopostavený vojenský predstaviteľ Pak Čong-čchon, ktorý uviedol, že Severná Kórea dosahuje „významné úspechy“ vo vývoji svojich „jadrových síl“ ako prostriedku odstrašenia.
Líder krajiny Kim Čong-un sa na teste nezúčastnil, čo je podľa AFP neobvyklé, keďže osobne dohliada na väčšinu významných raketových skúšok. KCNA ho nespomenula ani v súvislosti s minulotýždňovým testom hypersonických striel.
Trump v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád stretol“ s Kimom počas svojej návštevy Ázie, ktorá je jeho prvou v druhom prezidentskom období. Južnú Kóreu navštívi 29. až 30. októbra v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Severná Kórea zatiaľ na vyhlásenie šéfa Bieleho domu verejne nereagovala.