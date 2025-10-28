Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné

PARÍŽ - Delegácia francúzskych senátorov v utorok navštívila parížske múzeum Louvre a potvrdila, že bezpečnostné opatrenia a technika inštitúcie „nezodpovedajú“ moderným štandardom. Informuje o tom agentúra AP.
„Všetci sme si všimli, že bezpečnostné zariadenia nie sú vhodné pre múzeum 21. storočia, akým je Louvre. Je to naša vlajková loď, musí ísť príkladom, a dnes nemôžeme bezpečnostné podmienky v Louvri označiť za príkladné,“ uviedol predseda kultúrneho výboru francúzskeho senátu Laurent Lafon.
Nedostatok kamier a zastarané systémy
Lafon potvrdil minulotýždňové vyjadrenia riaditeľky Louvru Laurence des Carsovej, ktorá vyhlásila, že pokrytie vonkajšími bezpečnostnými kamerami v okolí múzea nie je dostatočné. „Je potrebné urobiť mnoho zlepšení. Náš bezpečnostný systém nespĺňa súčasné štandardy,“ zdôraznil Lafon a spolu s ďalšími senátormi po návšteve múzea vyzvali na rýchle začatie rozsiahlych renovačných prác.
Modernizácia za stovky miliónov eur
Desaťročný plán „Louvre New Renaissance“ zahŕňa aj kroky na zlepšenie bezpečnosti a bol spustený už začiatkom tohto roka. Odhaduje sa, že modernizácia infraštruktúry, zmiernenie preplnenosti a vytvorenie špeciálnej galérie pre slávny obraz Mona Lisa do roku 2031 bude stáť až 800 miliónov eur, vysvetľuje AP.
V nedeľu 19. októbra štyria zlodeji ukradli z múzea osem vzácnych šperkov v celkovej hodnote 88 miliónov eur. Na krádež v Apolónovej galérii im stačilo len približne sedem minút. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka. Použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k budove na nábreží Seiny. Francúzska prokuratúra v nedeľu oznámila, že dvaja podozriví z účasti na lúpeži klenotov boli zadržaní. Vyšetrovatelia ich v súčasnosti vypočúvajú.