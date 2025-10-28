V Ríme sprístupnili tajnú cisársku chodbu do Kolosea: 2000 rokov bola zavretá

Prvýkrát po takmer 2000 rokoch majú návštevníci svetoznámeho Kolosea možnosť prejsť tajnou chodbou, ktorá umožňovala rímskym cisárom nepozorovane vstúpiť do starovekého amfiteátra, píše agentúra AP. Tajná chodba známa ako Commodov priechod (Commodus Passage), pomenovaná po rímskom cisárovi, ktorý sa stal ikonou vďaka filmu Ridleyho Scotta Gladiátora, sa verejnosti prvýkrát otvorila dnes.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivá smrť chlapca (†12): Oliver sa pripojil k internetovej výzve! Nadýchal sa dezodorantu
Autá v jarkoch, skrížený kamión a neprejazdné úseky! FOTO SNEŽENIE spôsobilo na cestách dopravný CHAOS