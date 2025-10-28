Japonská premiérka Takaičiová sa stretla s Trumpom: Podpísali dohodu o vzácnych zeminách

TOKIO - Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová v noci na utorok prijala amerického prezidenta Donalda Trumpa. Počas stretnutia vyhlásila, že chce „zaviesť novú zlatú éru“ vzťahov so Spojenými štátmi. Trump uviedol, že Washington a Tokio sú spojencami „na najvyššej úrovni“. Lídri tiež na stretnutí podpísali rámcovú dohodu o spolupráci na „zabezpečení“ dodávok kľúčových minerálov a vzácnych zemín. TASR o tom píše podľa agentúr AFP, Reuters a Kjódo.
„Chcela by som zaviesť novú zlatú éru japonsko-amerického spojenectva, v ktorej Japonsko aj Spojené štáty budú silnejšie a prosperujúcejšie,“ povedala Takaičiová pred začiatkom rokovaní. Premiérka ocenila Trumpovu úlohu pri zabezpečení mieru medzi Kambodžou a Thajskom, ako aj za sprostredkovanie prímeria v Pásme Gazy. Takičiová pri tejto príležitosti oznámila, že Trumpa nominuje na Nobelovu cenu za mier.
Trump zdôraznil, že americko-japonské spojenectvo je mimoriadne silné a poznamenal, že Takaičiová, ktorá sa funkcie chopila minulý týždeň, bude podľa neho jednou z „najvýznamnejších premiérok“ Japonska. Vyzdvihol tiež zámer japonskej vlády posilniť svoje vojenské kapacity. AFP pripomína, že Spojené štáty, ktoré majú v krajine nasadených viac ako 60.000 vojakov, požadujú, aby Tokio vynaložilo viac prostriedkov na vlastnú obranu. Takaičiová minulý týždeň oznámila, že chce urýchliť zvýšenie investícií do obrany a cieľ vynakladať na ňu dve percentá HDP by chcela dosiahnuť už koncom tohto fiškálneho roka.
Po rokovaniach lídri spoločne odletia na základňu amerického námorníctva v Jokosuke, juhozápadne od Tokia, kde nastúpia na lietadlovú loď George Washington. Americký prezident je na viacdňovej návšteve krajín východnej Ázie. V pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska, kde ho prijal cisár Naruhito. V stredu a vo štvrtok bude v Južnej Kórei, kde sa zúčastní na summite organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) a stretne sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.