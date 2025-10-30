Experti v tom majú jasno: Putin má štyri slabé miesta! Tie mu zabránia vo víťazstve

MOSKVA - Americké tajné služby sú presvedčené, že ruský prezident Vladimir Putin nemôže na Ukrajine zvíťaziť. Dôvody sú podľa nich čisto vojenské a ekonomické — a všetky smerujú proti nemu.
Masívne nasadzovanie nevycvičených záložníkov, vysilená ekonomika, vysoké straty na fronte a prudký technologický rast ukrajinskej armády. Práve tieto štyri faktory podľa amerických spravodajcov stoja medzi Kremľom a víťazstvom. Ako píše denník La Stampa s odvolaním sa na dva vysoko postavené zdroje z amerických tajných služieb, „Trump si je tejto reality plne vedomý“.
Podľa týchto zdrojov je väčšina spravodajskej komunity v USA presvedčená, že Putin naďalej verí vo vlastné víťazstvo. Realita, ktorú vidia analytici, je však podľa nich úplne opačná.
Záložníci bez výcviku
Americkí analytici upozornili na prípad ruského vojaka zajatého na Ukrajine, ktorý mal uniformu len dvanásť dní. Príbeh podľa nich odhaľuje, ako ťažko sa Moskva snaží udržať prísun nových mužov na front. Zákon, ktorý umožnil nasadenie záložníkov mimo Ruska, schválila Duma v októbri 2025 a výcvik týchto jednotiek má trvať najviac dva mesiace. „Zdá sa však, že ani táto lehota sa nedodržiava,“ píše La Stampa.
Nedostatok ľudí sa prejavuje naprieč všetkými úrovňami armády. Počiatočný náborový nápor sa podľa spravodajcov rýchlo vyčerpal — po prvom kvartáli 2025 počet dobrovoľníkov prudko klesol a Kremľu sa doteraz podarilo získať len okolo 292-tisíc záložníkov.
Ekonomika na hrane udržateľnosti
Aj ruské hospodárstvo podľa La Stampy vykazuje známky vyčerpania. Medzinárodný menový fond znížil odhad rastu na úroveň 0,6 %, kým plán Kremľa rátal so štyrmi percentami. Výpadky v exporte ropy a plynu navyše znižujú príjmy, z ktorých Rusko financuje vojnu.
Podľa spravodajcov dosiahli priame vojnové náklady 150 miliárd dolárov a sú kryté práve z energetických zdrojov. Ekonomika pritom funguje v prostredí s dvojcifernou infláciou a úrokovými sadzbami na úrovni 17 %. „Takáto kombinácia je z dlhodobého hľadiska neudržateľná,“ cituje denník analytika zameraného na hodnotenie dopadov sankcií.
Straty na fronte prevyšujú zisky
Kremeľ sa podľa amerických odhadov stále usiluje o postup, ktorý by mu umožnil ovládnuť celý Donbas a uzavrieť prístup Ukrajiny k Čiernemu moru. Realita na bojisku však tomuto cieľu nepraje.
„Moskva prichádza o techniku a ľudí pri zanedbateľných územných ziskoch,“ uvádza La Stampa. Počas jedného z incidentov v pohraničnej oblasti uviazla celá kolóna ruských tankov a obrnených vozidiel v bahne, kde ich ukrajinské jednotky zničili. Pri Pokrovsku či Myrnohrade síce došlo k menším posunom, no ukrajinská protivzdušná obrana zostala nedotknutá. Americká rozviedka preto hodnotí ruské úsilie ako „neprimerané výsledkom a neudržateľné v strednodobom horizonte“.
Technologický posun hrá v prospech Kyjeva
Rusko síce modernizovalo svoje drony Šáhid, premenované na Geraň-2, a rozšírilo používanie nadzvukových rakiet s pomocou Číny, no ukrajinská strana v technologickom závode napreduje rýchlejšie.
„Kyjev dosiahol takmer úplnú nezávislosť vo výrobe moderných zbraní,“ píše La Stampa. Ukrajinské továrne zdvojnásobili výrobnú kapacitu dronov z 1,5 na 3 milióny kusov. Navyše predstavili rakety Flamingo s doletom až 3 000 kilometrov, presnosťou 14 metrov a hmotnosťou 1 150 kilogramov.
„Tieto rakety by mohli umožniť údery hlboko na územie Ruska,“ tvrdí jeden zo zdrojov. Výroba je však zatiaľ len v testovacej fáze a systém má slabiny – pomalšiu rýchlosť a nižšiu letovú výšku. Napriek tomu predstavuje významný krok dopredu, ktorý podľa spravodajcov mení rovnováhu síl.
Americké tajné služby tak vychádzajú z pragmatického záveru: kombinácia vyčerpaného ľudského potenciálu, oslabenej ekonomiky, neefektívneho postupu na fronte a rastúcej ukrajinskej technologickej prevahy prakticky vylučuje, že by Putin mohol dosiahnuť jednoznačné víťazstvo.