Po víkendovom násilí v Čiernej Hore zadržali desiatky Turkov a Azerbajdžancov

PODGORICA – Polícia v Čiernej Hore v pondelok oznámila, že zadržala desiatky občanov Turecka a Azerbajdžanu po víkendových násilnostiach. Vyvolalo ich pobodanie Čiernohorca skupinou Turkov v hlavnom meste Podgorica. Informovala o tom agentúra Reuters.
Premiér Čiernej Hory Milojko Spajič oznámil, že jeho vláda dočasne pozastaví bezvízový režim pre tureckých občanov. Prezident Jakov Milatovič vyzval na pokoj. Skupina tureckých občanov pobodala Čiernohorca v sobotu večer po výmene vzájomných urážok, ale nie je v ohrození života. Desiatky miestnych obyvateľov v nedeľu na útok reagovali poškodzovaním aút s tureckými evidenčnými číslami a v jednom prípade sa niekoľko Turkov v obavách zabarikádovalo v kasíne.
Útok nožom
Polícia oznámila, že zadržala tureckého a azerbajdžanského občana pre podozrenia z účasti na útoku nožom. Ďalších 45 Turkov a Azerbajdžancov zadržali pre podozrenie, že nemajú doklady o povolení na pobyt v krajine. Siedmi dostali pokutu a ôsmim ďalším nariadili deportáciu. V Čiernej Hore má trvalý alebo dočasný pobyt 100.000 cudzích štátnych príslušníkov, z nich približne 13.000 sú Turci, uviedol minister vnútra Danilo Šaranovič.
Čiernohorské úrady podľa správy Reuters evidujú rastúci záujem tureckých občanov o podnikanie alebo prácu v malej balkánskej krajine s približne 620.000 obyvateľmi, ktorá je značne závislá od cestovného ruchu. Ide o kandidátsku krajinu a vstup do EÚ je očakávaný v nadchádzajúcich rokoch.