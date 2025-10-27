Pondelok27. október 2025, meniny má Sabína, zajtra Dobromila

Útok Izraela na údajného džihádistu v Gaze nenarušil prímerie, uviedol Marco Rubio

(Zdroj: TASR/AP/Ronen Zvulun)
TASR

KUALA LUMPUR - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty nepovažujú sobotňajší útok Izraela na člena militantnej skupiny Palestínsky islamský džihád v Pásme Gazy za porušenie prímeria. Informuje správa agentúry Reuters.

Izrael v sobotu oznámil, že zneškodnil člena Palestínskeho islamského džihádu, ktorý údajne plánoval útok na izraelské jednotky. Skupina obvinenia poprela. K jeho eliminácii došlo krátko po tom, čo Rubio ukončil svoju oficiálnu návštevu Izraela.

Majú na to právo

„Nevidíme to ako porušenie prímeria,“ uviedol Rubio na palube prezidentského špeciálu Air Force One po ceste do Ázie. Podľa šéfa americkej diplomacie sa Izrael súhlasom s prímerím nevzdal svojho práva brániť sa. „Majú na to právo, ak existuje bezprostredná hrozba pre Izrael, a všetci sprostredkovatelia s tým súhlasia,“ dodal. Rubio uviedol, že prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas je založené na záväzkoch oboch strán. Zopakoval tiež, že Hamas musí čo najskôr vrátiť Izraelu zvyšné pozostatky zosnulých rukojemníkov.

Izrael rozhodne o členoch
Izrael rozhodne o členoch medzinárodných síl v Pásme Gazy, uviedol Netanjahu
Zahraničné
Sídlo OSN v New
Nórsko predloží rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o zrušení obmedzení pre pomoc Pásmu Gazy
Zahraničné
Zľava Lindsey Graham, republikán
Šéf americkej diplomacie Rubio pricestuje vo štvrtok do Izraela
Zahraničné
Predsedajúci sudca Judži Iwasawa,
Izrael pod tlakom: Medzinárodný súdny dvor mu prikázal umožniť agentúre OSN dodávky pomoci do Pásma Gazy
Zahraničné

Pánska jazda Jána Slezáka by NEVADILA žiadnej polovičke: Čo povedal o ženách vás doženie k smiechu
Pánska jazda Jána Slezáka by NEVADILA žiadnej polovičke: Čo povedal o ženách vás doženie k smiechu
Prominenti
Hráč HK Košice Patrik Hruščák po výhre nad ŠKP Bratislava
Hráč HK Košice Patrik Hruščák po výhre nad ŠKP Bratislava
Zoznam TV
Brankár hádzanárov ŠKP Bratislava Michal Koller po prehre s Košicami: Vyhrali zaslúžene
Brankár hádzanárov ŠKP Bratislava Michal Koller po prehre s Košicami: Vyhrali zaslúžene
Zoznam TV

FOTO Šimečka sa v televíznom
Šimečka sa v televíznom dueli rozčertil: Na Danka kričal, buďte TICHO! Čím ho šéf SNS tak rozbesnil?
Domáce
Kariéra EXPO Banská Bystrica
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Domáce
undefined
Mladí lídri v programe Teach Next už 10 rokov prinášajú zmenu do škôl
Domáce
Veľká rekonštrukcia ZŠ S. Chalupku v Prievidzi: modernizácia za 1,6 milióna eur už odštartovala
Veľká rekonštrukcia ZŠ S. Chalupku v Prievidzi: modernizácia za 1,6 milióna eur už odštartovala
Prievidza

Spoločnosť Finnair nechce zaplatiť
Spoločnosť Finnair nechce zaplatiť kompenzácie ľuďom za zrušené lety z minulého týždňa
Zahraničné
Tragická hromadná nehoda na
Tragická hromadná nehoda na českej diaľnici D1: Vodič dostal šmyk, zranené dieťa v nemocnici zomrelo
Zahraničné
Útok Izraela na údajného
Útok Izraela na údajného džihádistu v Gaze nenarušil prímerie, uviedol Marco Rubio
Zahraničné
Jamajka a Kuba sa
Jamajka a Kuba sa pripravujú! Zasiahne ich hurikán Melissa, očakávajú rozsiahle záplavy
Zahraničné

FOTO VNÚTRI! Predstavenie parfému. Na snímke
Orviská DESÍ vzhľadom: Vyzerá ako z hororu!
Domáci prominenti
Bella Podaras
Známu herečku POTRÁPILI plavky: Stačilo málo a... Ukázala by všetko!
Zahraniční prominenti
Nádherná Serena Williams zažiarila
Nádherná Serena Williams zažiarila v spoločnosti a... Pobavila menším FAUX PAS!
Zahraniční prominenti
Neskutočná premena porotcu SuperStar:
Neskutočná premena porotcu SuperStar: Mal 100 kíl a teraz... Výrazne schudol!
Domáci prominenti

Horor po použití deodorantu:
Horor po použití deodorantu: Ľuďom sa pod pazuchami robili pľuzgiere a chrasty! Používate ho aj vy?
Zaujímavosti
TENTO malý hmyz vás
TENTO malý hmyz vás ohromí: Jeho schopnosť by mohla zachrániť životy v operačných sálach! Školí aj skúsených chirurgov
Zaujímavosti
FOTO Rekordne obdarený Brit dopadol
Rekordne obdarený Brit dopadol KATASTROFÁLNE: Nevidel si pod nohy, zavadzal mu vlastný penis! Skončil so zlomeninou
Zaujímavosti
Zázrak z kuchyne, ktorý prospieva
Zázrak z kuchyne, ktorý prospieva zdraviu: TOTO pite nalačno!
vysetrenie.sk

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)

VIDEO Lepkavé rukavice Martina Dúbravku: Slovenský reprezentant v závere vychytal výhru Burnley
VIDEO Lepkavé rukavice Martina Dúbravku: Slovenský reprezentant v závere vychytal výhru Burnley
Premier League
Prešov vyhral na Slovane prvýkrát v ére samostatnosti, Weiss hovorí o najhoršom domácom zápase pod jeho vedením
Prešov vyhral na Slovane prvýkrát v ére samostatnosti, Weiss hovorí o najhoršom domácom zápase pod jeho vedením
Niké liga
Úpadok slávnej značky: Juventus trpí najhoršou krízou od roku 1991, gól nedal takmer 400 minút
Úpadok slávnej značky: Juventus trpí najhoršou krízou od roku 1991, gól nedal takmer 400 minút
Serie A
Fanúšikovia už toho majú dosť: Pred dvomi mesiacmi spievali jeho meno, teraz chcú, aby odišiel
Fanúšikovia už toho majú dosť: Pred dvomi mesiacmi spievali jeho meno, teraz chcú, aby odišiel
Premier League

Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava

Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Rady, tipy a triky
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Motivácia a produktivita
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Mám prácu
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Prostredie práce

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky

Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Návody
Microsoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahnevá
Microsoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahnevá
Windows
Technik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti", odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežil
Technik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežil
Správy
Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!
Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!
Vesmír

Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha

Ako upiecť kačicu
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty

Módne kabelky, ktoré sa nosia na jeseň 2025: Tieto modely aktuálne kraľujú uliciam
Móda
Módne kabelky, ktoré sa nosia na jeseň 2025: Tieto modely aktuálne kraľujú uliciam
Šimečka sa v televíznom
Domáce
Šimečka sa v televíznom dueli rozčertil: Na Danka kričal, buďte TICHO! Čím ho šéf SNS tak rozbesnil?
Tragická hromadná nehoda na
Zahraničné
Tragická hromadná nehoda na českej diaľnici D1: Vodič dostal šmyk, zranené dieťa v nemocnici zomrelo
Lekári už bábätku nedokázali
Zahraničné
Príšerný čin zo žiarlivosti: Dievča (5) vyhodilo z okna svoju novonarodenú sestru!
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Moskvu: Zachytili desiatky dronov! Letiská prerušili prevádzku

