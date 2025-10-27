MIMORIADNY ONLINE Útoky prerušili prevádzky letísk v Moskve: Zrušenie schôdzky medzi Putinom a Trumpom nie je správne

MOSKVA - Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na pondelok odrazili viaceré dronové útoky na Moskvu, ktoré si vyžiadali dočasné uzavretie dvoch zo štyroch moskovských letísk. S odvolaním sa na ruské úrady o tom v pondelok informovala agentúra Reuters. Počas päťhodinovej operácie, ktorá sa začala tesne pred 22:00 h moskovského času (20:00 h SEČ), protivzdušná obrana zlikvidovala 28 dronov letiacich na Moskvu, doplnil jej primátor Sergej Sobianin v príspevku na komunikačnej platforme Telegram. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:00 Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zlikvidovala 193 ukrajinských dronov, napísala agentúra RIA Novosti. Viac ako tri desiatky z nich mierili na Moskvu, uviedol starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin. Bezpilotné lietadlo zabil vodiča mikrobusu a zranil piatich pasažierov v ruskej Brjanskej oblasti, napísal tamojší gubernátor Alexander Bogomaz.
6:00 Hovoriť o zrušení schôdzky medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom nie je správne, povedal dnes podľa agentúry Reuters hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v narážke na zrušený summit lídrov v Budapešti. Stretnutie Trumpa a Putina je podľa Peskova najprv potrebné pripraviť a ide o komplikovaný proces."Prezidenti sa nemôžu stretávať, len aby sa stretli, nemôžu len tak mrhať časom, a to otvorene hovoria. Preto dali pokyn (ruskému ministrovi zahraničia Sergejovi) Lavrovovi a (americkému ministrovi zahraničia Markovi) Rubiovi, aby tento proces pripravili. Je to komplikovaný proces, "povedal Peskov.
Uzavreté letiská
Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) oznámil, že veľké letisko Domodedovo a menšie letisko Žukovskij boli pre dronové útoky uzavreté od 23:40 h SEČ. Informácie o prípadných škodách neboli zverejnené. Rusko zvyčajne neuvádza úplný rozsah škôd spôsobených ukrajinskými údermi na svojom území, pokiaľ nejde o civilné objekty. Ukrajina sa k incidentu nevyjadrila. Kyjev opakovane deklaruje, že útoky ukrajinskej armády na území Ruska majú za cieľ zasiahnuť infraštruktúru, ktorá je pre Rusko kľúčová pre vedenie vojny rozpútanej voči Ukrajine.