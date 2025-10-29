Panika nad belgickou vojenskou základňou: Spozorovali tam neznáme drony

BRUSEL - Nad belgickou vojenskou základňou Marche-en-Famenne spozorovali niekoľko neznámych dronov. V stredu o tom informoval minister obrany Theo Francken, podľa ktorého incident vyšetruje polícia a vojenské spravodajstvo. Píše o tom agentúra Belga a DPA.
Drony podľa Franckena spozorovali už v sobotu večer a opätovne v noci na stredu. „Išlo o jasne zorganizovanú operáciu proti našej armáde,“ uviedol minister. Cieľom bolo získať informácie o kritickej infraštruktúre na základni. „Nebola to práca amatérov, ale skúsených operátorov dronov,“ napísal na sociálnej sieti X.
K podobnému incidentu došlo aj v októbri, keď drony spozorovali nad základňou Elsenborn na východe Belgicka. V septembri drony narušili prevádzku viacerých letísk v Európe a spozorovali ich aj nad vojenskou základňou v Dánsku.
Francken na sociálnej sieti napísal, že vláde navrhne nákup systémov na detekciu dronov a zbraní na ich zostreľovanie. „Nákup je pripravený. Nemáme čas na zdržiavanie!“ vyhlásil. DPA pripomína, že belgická vláda momentálne komplikovane rokuje o rozpočte a rozsiahlych úsporných opatreniach.