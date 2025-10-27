MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Moskvu: Zachytili desiatky dronov! Letiská prerušili prevádzku

MOSKVA - Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na pondelok odrazili viaceré dronové útoky na Moskvu, ktoré si vyžiadali dočasné uzavretie dvoch zo štyroch moskovských letísk. S odvolaním sa na ruské úrady o tom v pondelok informovala agentúra Reuters. Počas päťhodinovej operácie, ktorá sa začala tesne pred 22:00 h moskovského času (20:00 h SEČ), protivzdušná obrana zlikvidovala 28 dronov letiacich na Moskvu, doplnil jej primátor Sergej Sobianin v príspevku na komunikačnej platforme Telegram. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:00 Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zlikvidovala 193 ukrajinských dronov, napísala agentúra RIA Novosti. Viac ako tri desiatky z nich mierili na Moskvu, uviedol starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin. Bezpilotné lietadlo zabil vodiča mikrobusu a zranil piatich pasažierov v ruskej Brjanskej oblasti, napísal tamojší gubernátor Alexander Bogomaz.
6:00 Hovoriť o zrušení schôdzky medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom nie je správne, povedal dnes podľa agentúry Reuters hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v narážke na zrušený summit lídrov v Budapešti. Stretnutie Trumpa a Putina je podľa Peskova najprv potrebné pripraviť a ide o komplikovaný proces."Prezidenti sa nemôžu stretávať, len aby sa stretli, nemôžu len tak mrhať časom, a to otvorene hovoria. Preto dali pokyn (ruskému ministrovi zahraničia Sergejovi) Lavrovovi a (americkému ministrovi zahraničia Markovi) Rubiovi, aby tento proces pripravili. Je to komplikovaný proces, "povedal Peskov.
Uzavreté letiská
Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) oznámil, že veľké letisko Domodedovo a menšie letisko Žukovskij boli pre dronové útoky uzavreté od 23:40 h SEČ. Informácie o prípadných škodách neboli zverejnené. Rusko zvyčajne neuvádza úplný rozsah škôd spôsobených ukrajinskými údermi na svojom území, pokiaľ nejde o civilné objekty. Ukrajina sa k incidentu nevyjadrila. Kyjev opakovane deklaruje, že útoky ukrajinskej armády na území Ruska majú za cieľ zasiahnuť infraštruktúru, ktorá je pre Rusko kľúčová pre vedenie vojny rozpútanej voči Ukrajine.
Podľa Sobjanina trvalo zostrovanie ukrajinských dronov šesť hodín do 2.00 h SEČ. Kvôli vzdušnému poplachu boli na viac ako dve hodiny uzavreté letiská Domodědovo a Žukovskij. Starosta neuviedol podrobnosti o prípadných škodách či obetiach útokov. Rusko spravidla informácie o dronoch, ktoré sa nepodarilo zostreliť, neuvádza. V Tulskej oblasti severne od Moskvy bolo podľa tamojšieho gubernátora Dmitrija Milajeva zničených 24 ukrajinských dronov. V Brjanskej oblasti pri meste Pogar dron zasiahol mikrobus, ktorého piatich pasažierov previezli so zraneniami do nemocnice, uviedol Bogomaz.