Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Americká vojnová loď dorazila do Karibiku: TOTO je dôvod

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PORT OF SPAIN - Americká vojnová loď v nedeľu zakotvila v Port of Spain, hlavnom meste Trinidadu a Tobaga, kde sa pri pobreží Venezuely zúčastní spoločných cvičení. Informovali o tom reportéri agentúry AFP.

Torpédoborec USS Gravely by mal kotviť v hlavnom meste od 26. do 30. októbra, pričom kontingent námornej pechoty uskutoční spoločný výcvik s obrannými silami Trinidadu a Tobaga. Cvičenia sú súčasťou narastajúcej vojenskej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa proti organizáciám obchodujúcim s drogami v Latinskej Amerike, ktorá sa zameriava najmä na Venezuelu.

Americké sily už zničili najmenej 10 lodí

Americké sily už zničili najmenej 10 lodí, o ktorých tvrdili, že pašujú drogy. Útoky si vyžiadali najmenej 43 obetí, pričom príslušné vlády a rodiny zosnulých tvrdia, že išlo predovšetkým o civilistov a v niektorých prípadoch o rybárov na mori. Trump však v minulosti tiež pohrozil, že zasiahne ciele na venezuelskej pevnine.

Pentagón v piatok oznámil, že Washington vysiela do Latinskej Ameriky na boj proti drogovým kartelom skupinu s lietadlovou loďou, čo však zároveň posilnilo obavy z vypuknutia vojnového konfliktu. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí je Trinidad a Tobago jedným z najdôležitejších centier pre pašovanie drog. Dôvodmi sú najmä blízkosť oboch ostrovov krajiny k pobrežiu Venezuely, priepustné hranice a dostupnosť priamych dopravných trás do Európy a USA.

Spojené štáty obviňujú Maduru

Spojené štáty obviňujú venezuelského prezidenta Nicolása Madura z vedenia kartelu obchodujúceho s kokaínom. Maduro trvá na tom, že boj proti pašerákom drog je iba zámienkou a skutočným zámerom je vyvinúť na neho tlak, aby odstúpil. Veľká časť medzinárodného spoločenstva totiž odmietla Madurovo znovuzvolenie do funkcie v júli 2024. Venezuelská opozícia tvrdí, že došlo k rozsiahlym podvodom.

Viac o téme: LodeUSAVenezuelaKaribik
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

lietadlová loď USS Gerald
USA vysielajú lietadlovú loď USS Gerald R. Ford do Latinskej Ameriky na boj proti kartelom
Zahraničné
Incident len pár dní
Incident len pár dní pred návštevou Trumpa: Pri ambasáde USA v Tokiu zatkli muža s nožom
Zahraničné
Jashanpreet Singh (21) spôsobil
NOVÉ ZISTENIA o zdrogovanom vodičovi, ktorý na diaľnici zabil troch ľudí: V USA mal roky NELEGÁLNY pobyt!
Zahraničné
Vladimir Putin
Rusko považuje nové sankcie USA za kontraproduktívne, vraj je voči nim imúnne
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

More, pamiatky aj tradičný život: Na severe Kréty zažijete všetko
More, pamiatky aj tradičný život: Na severe Kréty zažijete všetko
Cestovanie
Mirka Luberdová si nemyslí, že je dokonalá mama: Pri deťoch jej občas UŠLA ruka!
Mirka Luberdová si nemyslí, že je dokonalá mama: Pri deťoch jej občas UŠLA ruka!
Prominenti
Tréner Patrioti Levice Michal Madzin po triumfe na palubovke Nitry
Tréner Patrioti Levice Michal Madzin po triumfe na palubovke Nitry
Zoznam TV

Domáce správy

undefined
Rezort zdravotníctva môže zvážiť opätovné schválenie štandardného postupu pre medicínsku tranzíciu
Domáce
Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta:
Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta: Nemá podpísať novelu zákona o hazarde
Domáce
Robert Fico
Fico sa bude tváriť ako etalón morálky, ale zarába na hazarde, uviedol Šimečka
Domáce
Nový projekt v Banskobystrickom kraji: Zdieľajte tipy na výlety a vyhrajte víkendový pobyt
Nový projekt v Banskobystrickom kraji: Zdieľajte tipy na výlety a vyhrajte víkendový pobyt
Banská Bystrica

Zahraničné

Tragická smrť v dovolenkovom
Tragická smrť v dovolenkovom raji: S turistom (†56) sa odtrhlo hotolevé zábradlie!
Zahraničné
Americká vojnová loď dorazila
Americká vojnová loď dorazila do Karibiku: TOTO je dôvod
Zahraničné
undefined
Šok na Lincolnovej univerzite! Strieľalo sa, zahynula jedna osoba
Zahraničné
Archeológovia skúmajú sovietske gulagy
Archeológovia skúmajú sovietske gulagy v Kazachstane, trpeli tam aj Česi a Slováci
dromedar.sk

Prominenti

Ďalšie INTÍMNOSTI na markizáckej
Ďalšie INTÍMNOSTI na markizáckej Farme: Pri Miške moralizovala... Nakoniec vášeň opantala aj ju!
Domáci prominenti
Krásna herečka PORODILA: Piate
Krásna herečka PORODILA: Piate dieťa a... Opäť CHLAPČEK!
Zahraniční prominenti
Štepán z Básnikov zmenený
Štepán z Básnikov zmenený na NEPOZNANIE: Výrazne schudol... Stráca sa pred očami!
Domáci prominenti
Mirka Luberdová
Luberdová priznala, že pri deťoch jej občas UŠLA ruka: Nad jej slovami o fyzických trestoch sa zamyslíte
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žiarlivý labrador dotrhal na
Najlenivejší pes na svete? Mysleli si, že oslepol: Keď veterinár zistil pravdu, celý útulok vybuchol smiechom!
Zaujímavosti
Pacientka hrala na klarinet
Neuveriteľný moment z operačnej sály: Žena hrala na klarinet s otvorenou lebkou! Lekári hovoria o ZÁZRAKU
Zaujímavosti
Koniec mýtu o utorkových
Koniec mýtu o utorkových letenkách: Toto je skutočný spôsob, ako ušetríte
dromedar.sk
Slepý podvodník? Taliansky senior
Slepý podvodník? Taliansky senior predstieral slepotu pol storočia a vysával štátne peniaze! Čo ho teraz čaká?
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?

Šport

Real Madrid CF – FC Barcelona: Online prenos z prestížneho El Clásica
Real Madrid CF – FC Barcelona: Online prenos z prestížneho El Clásica
La Liga
Andreas Žampa potešil slovenských fanúšikov bodovým ziskom: Obrovský slalom korisťou Odermatta
Andreas Žampa potešil slovenských fanúšikov bodovým ziskom: Obrovský slalom korisťou Odermatta
Lyžovanie
MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava: Online prenos z 12. kola Niké ligy
MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava: Online prenos z 12. kola Niké ligy
Niké liga
HC Slovan Bratislava – HKM Zvolen: Online prenos z 15. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HKM Zvolen: Online prenos z 15. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava

Kariéra a motivácia

Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Mám prácu
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Prostredie práce
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Ľudské zdroje
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky

Technológie

Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Bezpečnosť
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Správy
Dôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkých
Dôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkých
Správy
Internet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabilo
Internet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabilo
Správy

Bývanie

Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!

Pre kutilov

Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bála som sa priznať manželovi ohľadom jednej veci z minulosti: Keď sa ma to spýtal sám, bola som prekvapená, odkedy o tom vie
Partnerské vzťahy
Bála som sa priznať manželovi ohľadom jednej veci z minulosti: Keď sa ma to spýtal sám, bola som prekvapená, odkedy o tom vie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragická smrť v dovolenkovom
Zahraničné
Tragická smrť v dovolenkovom raji: S turistom (†56) sa odtrhlo hotolevé zábradlie!
Tragická nehoda na východe!
Domáce
Tragická nehoda na východe! Vodičovi zrejme prišlo zle: Zrážka s autom, v ktorom sa viezla žena s deťmi
Slováci prehovorili o svojej
Domáce
Slováci prehovorili o svojej finančnej situácii: Tvrdé porovnanie so zvyškom EÚ! Sami sme sa zhodili
Andrej Danko (SNS)
Domáce
SNS pokračuje vo vojne proti Huliakovmu zákonu: Najskôr sa obrátila na prezidenta, TERAZ prezradila ďalšie kroky

Ďalšie zo Zoznamu