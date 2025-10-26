Tragická smrť v dovolenkovom raji: S turistom (†56) sa odtrhlo hotolevé zábradlie!

KANÁRSKE OSTROVY – Vysnívaná dovolenka sa behom sekundy zmenila na obrovskú tragédiu. Britský turista na Kanárskych ostrovoch zomrel po tom, ako sa v hoteli odtrhlo zábradlie, o ktoré sa zrejme opieral.
Brit mal byť v čase incidentu na balkóne hotelovej izby spoločne s ďalším mužom. Informuje o tom Daily Mail. Potom, ako sa odtrhlo zábradlie, obaja muži spadli z veľkej výšky. Na miesto dorazili záchranné zložky. Žiaľ, 56-ročnému mužovi už pomôcť nedokázali, druhý z dvojice, 54-ročný dovolenkár bol v kritickom stave transportovaný do nemocnice.
Nebohý muž býval na 10. poschodí. Polícia prehľadala jeho izbu, no nenašla žiadne stopy po napadnutí alebo vykradnutí. Skontrolovali aj záznamy bezpečnostných kamier z celého predchádzajúceho dňa. Zisťujú tiež, či hotel nepodcenil bezpečnostné kontroly a údržbu.