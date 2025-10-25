MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru! Dron vyradil jednu z najväčších rafinérií

MOSKVA - Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom, informuje správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.
06:17 Americký prezident Donald Trump od nástupu do úradu v januári tohto roka odkladal zavedenie nových sankcií na Rusko a dúfal, že mu podarí presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine. V stredu však uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Lukoil a a zrušil schôdzku s Putinom v Budapešti. Zmenu Trumpovho dlhodobého postoja podľa zdrojov agentúry Bloomberg podnietil najmä jeho minister zahraničných vecí Marco Rubio.
06:10 Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, keďže v mierových rokovaniach, ktoré sprostredkoval americký prezident Donald Trump, sa nedosiahol významný pokrok. Podľa miestnych úradov sú takéto útoky príčinou nedostatku palív do motorových vozidiel vo viacerých ruských regiónoch.
Útok vyradil časť rafinérie
Aj podľa štvrtkových vyjadrení Generálneho štábu Ukrajiny zasiahli ropnú rafinériu v Riazani ukrajinské ozbrojené sily. Ako uvádzajú zdroje agentúry Reuters, destilačná jednotka CDU-4 bola vo štvrtok narýchlo odstavená, keď po útoku dronom začala horieť. Zariadenie dokáže spracovať štyri milióny metrických ton ročne resp. 80-tisíc barelov denne, t.j. približne štvrtinu celkovej kapacity rafinérie.
Jej vlastníkom je ropná spoločnosť Rosnefť, ktorá však situáciu nekomentovala. Rafinéria naďalej pokračuje v spracúvaní ropy, no pri zníženom objeme, pričom podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters boli odstavené aj niektoré zariadenia v blízkosti destilačnej jednotky, ako napr. reformér, jednotka na hydrogenáciu vákuových destilátov a zariadenie na katalytické krakovanie. V roku 2024 rafinéria spracovala 13,1 milióna ton ropy, pričom vyrobila 2,3 milióna ton benzínu, 3,4 milióna ton nafty a 4,2 milióna ton vykurovacieho oleja.